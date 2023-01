Sampaoli: "El equipo necesitaba confirmar su evolución con este triunfo"

Jorge Sampaoli reconoció que la situación del equipo en posición de colista antes de ganar al Getafe contagió la respuesta del equipo y se contagiaron los nervios, por lo que vio clave el triunfo para "consolidar" una tendencia de mejoría.

"Significaba mucho porque la situación es incómoda, el equipo tenía una evolución marcada y necesitaba confirmarla con un triunfo como el de hoy. Este es el comienzo del crecimiento, de modificar la realidad. Este partido como estadística no sirve, pero tenemos que mejorar mucho para los próximos y tenemos que consolidar ya grupalmente una idea", comenzó en su rueda de prensa tras el encuentro.

Nerviosismo contagioso

Una de las claves fue cómo el Sevilla, tras una buena primera mitad y adelantarse en el marcador, fue víctima del hostigamiento del Getafe, también por propios nervios, según dijo. "La situación, el nerviosismo nuestro, de la gente... Había una necesidad muy grande que se transformó en imprecisión, en miedo. El rival también lo percibió y generó algún inconveniente, básicamente por nosotros mismos. Los cambios ayudaron, hicimos un segundo gol y el partido estaba controlado, hasta que vino un gol que nos agobió en el último tramo con la pelota parada. Pero el resultado sirvió para mejorar conceptos colectivos, para saber que todo lo que viene es extremadamente complicado y hay que seguir creciendo".

Su análisis del partido no coincidió con el de Quique Sánchez Flores, que habría visto más justo un empate. "No creo que haya justicia o injusticia. Para mí el Sevilla ganó un partido que en muchos momentos fue superior. En el primer tiempo fue dominador el Sevilla. Pero no quiero establecer justicia, el que mete más goles gana. Y nosotros lo que tenemos es que profundizar en los momentos buenos y en los que no fueron tan buenos".

Loïc Badé, un cambio acertado

Hubo un momento del partido puede que clave, cuando debuta Loïc Badé y se adelanta al centro del campo Fernando. "Fue un poco arriesgado en realidad, porque Badé tenía sólo un par de entrenamientos y no conoce a los compañeros. Entendí que Fernando podía reforzar y refrescar en la mitad de la cancha y un posible dominio del rival. Más allá de no conocernos mucho, tiene una buena presencia en el área propia. Y en estos momentos de dificultad se aferra uno a situaciones que desconoce. Tuve suerte y salió bien".

El rol de Óliver Torres

Un futbolista bastante destacado fue Óliver Torres. "Lo que le pedimos es que se posicione mejor, que no corra tanto cuando el equipo esté jugando, que juegue más situado, que se separe de rivales... Y el tándem por la derecha con Jesús genera mucho volumen. Si no fue el mejor, lo habrá compartido con otros futbolistas, pero fue un jugador muy importante desde su posición para atacar la línea de cinco del Getafe, que es realmente complicada".