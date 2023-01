Rafa Mir, autor de un gol clave: "Estoy muy agradecido a los médicos y los fisios"

Rafa Mir salió en el tramo final del partido y resultó decisivo. Seis minutos después de saltar al campo en el 74, y después de una primera ocasión, acertó con un cabezazo a contrapié sobre David Soria a centro de Óliver Torres. Con ese tanto se confirmó la primera victoria del Sevilla esta Liga ante su gente.

"Es muy importante, tenemos en la cabeza que todos son finales, estamos en una situación que no queremos, pero es la realidad que nos toca y hay que darle la vuelta a esto lo antes posible", comentó el murciano en Sevilla FC Radio.

Su análisis del encuentro, que vio durante los primeros 74 minutos desde el banquillo, fue el siguiente: "El partido creo que ha controlado el partido. Sí que es verdad que ellos al final se echan hacia delante y te generan y te sorprenden, pero creo que el equipo ha estado muy bien, el partido ha estado controlado y es una victoria para coger moral y seguir trabajando, que queda mucho".

Gratitud hacia los médicos y fisios

Rafa Mir había sido baja en la Copa y duda para este encuentro clave. Pero peleó por estar y al final fue trascendental su concurso. "Muy contento, pero estoy agradecido a los servicios médicos y los fisios. Hemos trabajado muy duro esta semana. El lunes no podía andar, en Nochevieja no podía andar, por un golpe del día del Celta. Pero hemos trabajado muchísimo con dobles y triples sesiones y hemos conseguido poder jugar y hacer el gol. El trabajo paga y hay que seguir".

El futbolista conoce la importancia que ha tenido su gol, con el que el Sevilla aspira a romper el maleficio dentro de casa. "Es un buen resultado para buscar la mejoría dentro y fuera también. Hay que conseguir puntos y salir de ahí, buscar otras aspiraciones, es lo que el Sevilla se merece. Seguimos trabajando y esto es coger moral y confianza para todo lo que viene".

La afición, un jugador más

El artífice del segundo tanto sevillista quiso elogiar el papel de la afición sevillista, a la que considera "un jugador más". "La afición siempre está espectacular. Es verdad que no les estamos dando motivos, no les estamos dando resultados. Pero ellos siguen ahí, yo siempre digo que tenemos una de las mejores aficiones no de España, sino del mundo. Son un jugador más y los necesitamos".

Ahora toca la visita al Girona... "Otro partido súper importante, hay que seguir sumando y hay que salir con todas las ganas y toda la ilusión".