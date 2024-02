El nuevo Sánchez-Pizjuán prevé una grada única en Gol Norte como el del estadio del Dortmund

El Sevilla, tras ciertos puntos pedidos por José María del Nido Benavente en una Junta Extraordinaria de Accionistas en la que ha requerido información que en el consejo no se le ha facilitado, se ha preocupado de, una vez hecha la convocatoria de la misma, aclarar ciertos aspectos de antemano. Ha anunciado la rebaja del sueldo de los consejeros (no del presidente y los vicepresidentes) y este viernes ha publicado un vídeo en el que trata de dar respuestas al proyecto de construcción del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, uno de los puntos en los que Del Nido Benavente pide a la Junta que vote que no se pueda tocar nada del actual estadio sin la aprobación expresa de la misma.

El consejo de administración ha explicado algunas cuestiones, más de cara a los aficionados, que finalmente serán los usuarios, que a los accionistas. Una de las más llamativas es la unificación de la grada de Gol Norte para potenciar la animación en los partidos, ya que actualmente está dividida en gradas alta y baja y la idea es crear una sola grada al estilo de la temible tribuna del Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund. Esta grada única será "pionera" en España, ya que no existe ninguna igual.

El Sevilla ha abundado en lo que más o menos presentó en la última Junta de Accionistas, un estadio de 55.000 asientos con localidades algo más anchas y cómodas (50 centímetros), una cubierta que tapará todo el graderío, aunque no todo el estadio, ya que según explica el spot es lo más recomendable para la climatología de Sevilla.

El estadio constará de tres anillos, aunque el central o intermedio, el más pequeño, estará destinado para localidades VIP, en el primarán las cristaleras para dar sensación de amplitud, se aumentará la acústica y la cubierta servirá para dar sombra a los exteriores, donde habrá recintos equipados con locales de hostelería y que se integrará "en la arquitectura del barrio".

Una ronda de consultas

El diseño de la cubierta, muy cuadrada y con sensación muy plana y estática, es lo que más polémica levantó en su presentación. Sin embargo, el club al final del vídeo afirma que hará "una ronda de consultas" con distintas asociaciones de sevillistas, colectivos y otros foros, antes de decidir "el proyecto final".