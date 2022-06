Sarabia y Sergio Rico, en la lista de descartes de Mbappé

Kylian Mbappé no se quedó gratis en el PSG, por supuesto que no, pero su renovación en el club parisino no sólo atendió a los enormes emolumentos que cobrará allí, sino que ha cobrado peso en las decisiones de la planificación.

Así, según han publicado diferentes agencias en Francia, el delantero internacional parisino ha elaborado una lista de descartes entre los que están dos ex sevillistas, Pablo Sarabia y Sergio Rico.

Llama la atención el caso de Sarabia, que ha realizado una gran cesión en el Sporting portugués, con 45 partidos oficiales, 21 goles y 9 asistencias.

Pues bien, el internacional español de 30 años, con dos años más de contrato en el PSG, debe volver a París y allí se puede encontrar con la oposición de Mbappé, que quiere hacer por fin campeón de la Champions a su equipo con un nuevo proyecto. En este tampoco tendrá sitio Sergio Rico, otro que regresa tras su cesión en el Mallorca.

El primero en esta presunta lista negra de Mbappé es Mauricio Pochettino, quien quiere seguir. Pero la salida de Leonardo como director deportivo puede ser el precedente a la del entrenador.

En segundo lugar, está Neymar. Hay roce entre las dos estrellas. Y los siguen una amplia lista. Los alemanes Thilo Kehrer y Julian Draxler; el portugués Danilo Pereira; los argentinos Leandro Paredes y Mauricio Icardi; los españoles Ander Herrera y Juan Bernat; y los franceses Layvin Kurzawa, Colin Dagba y el senegalés Idrissa Gueye.