El Sevilla Atlético cae ante el Atlético Sanluqueño en 10 minutos fatídicos (1-2)

El Sevilla Atlético ha sufrido una frustrante derrota ante el Atlético Sanluqueño, otro de los equipos que lucha por evitar el descenso. Y ha sido frustrante porque después de madurar el partido, el filial se dejó remontar en diez minutos fatídicos, los que iban del 66 al 76, en los que Alfonso y Pedro Martín le dieron la vuelta al marcador, en el que figuraba desde el minuto 58 el 1-0 obra de Juanlu.

Se trata de la primera derrota en el estadio Jesús Navas del Sevilla Atlético en los últimos tres meses, lo que desdramatiza un tanto el tropiezo, que llega apenas tres días después del triunfo del equipo de Alejandro Acejo en el derbi de filiales, el pasado miércoles (0-1), en el partido que fue aplazado en su día por positivos en Covid del rival.

En el inicio el Atlético Sanluqueño impuso su mayor necesidad sobre el césped. Con intensidad y mando, el equipo de Manolo Sanlúcar fue dominador del primer tramo. Pero el filial respondió con entereza e incluso tuvo una buena ocasión, en un taconazo de Iván Romero a pase de Nacho Quintana, sobre la media hora. Eso animó al filial, que tuvo ataques rápidos e incisivos, sin que estos se trasladasen al marcador.

Así se llegó al descanso, con el Sevilla Atlético intentando acentuar su vertiente ofensiva. Al poco de la reanudació, Iván Romero, activo en la presión adelantada, estuvo atento a un error del meta Isma Falcón y habilitó a Juanlu para colocar el 1-0. Era un resultado magnífico que acercaba al filial a las posiciones altas y distanciaba mucho a un rival directo.

Pero el Atlético Sanluqueño supo reaccionar en esos diez minutos fatídicos. Primero fue Alfonso el que igualó aprovechando una segunda jugada en un centro a balón parado. Y diez minutos después, con el Atlético Sanluqueño volcado en busca de rematar la remontada, la fortuna acompañó a Pedro Martín: su disparo dio en un defensa y despistó al meta Adrián González.

El equipo de Acejo intentó reaccionar. Un disparo de Juanlu, una arrancada de Juan María, otra llegada de Iván Romero, un testarazao de Kibamba... Pero el Atlético Sanluqueño ya o iba a dejar escapar la preciosísima presa que había logrado con tanto esfuerzo, tres puntos que son oro para los ribereños.

Acejo mira al frente

Alejando Acejo dio su visión del partido de esta forma para SFC Radio: "No hemos sabido esa concentración para sacar el partido. Pero tenemos que seguir adelante", reconoció. "Venimos del partido del miércoles y no sé si físicamente no hemos terminado de estar finos. Era un rival que se plantaba bien. Hemos salido en la segunda parte con las ideas más claras, pero esto es el fútbol y el rival también tiene su plan de partido y le ha salido"

Aún así puso el foco ya en la visita al fuerte Andorra, segundo clasificado. "Seguimos dependiendo de nosotros para seguir buscando el objetivo de la permanencia. Hay que pasar página. Está claro que va a estar complicado, no vamos a pensar que va a ser fácil. Hoy ha tocado perder y hay que pensar ya en el siguiente partido".