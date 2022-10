El Sevilla Atlético sufre el castigo de su desprecio a la categoría (1-2)

El Sevilla Atlético, colista hundido del grupo 4 de Segunda RFEF, paga el desprecio de los gestores del club hacia la categoría y sumó su sexta derrota consecutiva, tercera en casa, dejando una imagen cada vez más deplorable de impotencia e inexperiencia.

Que un equipo recién descendido tras ese privilegio de estrenar la Primera RFEF se encuentre como hoy el filial nervionense, último a cinco puntos de la salvación, sólo demuestra una de las siguientes dos cuestiones: o un desconocimiento muy poco profesional de las categorías o un despreció absoluto por ellas.

El equipo que entrena Alejandro Acejo se acerca cada vez más a la Tercera División, sí, la Tercera, una división ya más devaluada aún por la Federación hasta convertirla en la quinta categoría del fútbol español y en la que el Sevilla Atlético no militaba desde que lo subió Manolo Jiménez, que no sólo lo metió en Segunda B sino que lo dejó en Segunda A, categoría profesional, y en los primeros puestos, cuando ocupó el cargo de Juande Ramos en el primer equipo.

La desmantelación de la plantilla, casi como con el primer equipo, también llegó para el filial de parte de unos señores que creían que con lo que había más tres o cuatro juveniles iba a dar para competir con equipos de fuste como los que militan en Segunda RFEF.

Así, se dio este domingo el sexto trompazo. Esta vez ante un Antequera que ya la temporada pasada, primero con el ex bético Nacho y luego con el ex sevilllista Abel Segovia, demostró que era uno de los equipos más interesantes del grupo. A los malagueños, que además venían como líderes y con gente experimentada como Humanes, Mawuli, Alcalde o Isra, les bastó con esperar su momento. Fue en la segunda parte, sobre todo con la salida del olivarense Ale Marín, cuando el equipo antequerano dio un paso adelante para asustar primero y para aprovechar luego los regalos de su imberbe rival. Una pérdida arriba montó una contra en la que el astuto ex delantero del Castilleja le puso en bandeja el 0-1 a placer a Isra. Éste, en apenas cuatro minutos demostró su espectacular pegada en el segundo tanto, metiendo un balón arriba en la escuadra tras una pérdida de Carlos Álvarez. Un gol calcado a muchos de los que anotó la pasada campaña.

El gran tanto de Kike Salas de cabeza en un córner a falta de diez minutos para el final sólo servía de maquillaje ante un nuevo derrumbamiento.

El fútbol es una maravillosa industria que castiga a los que no la respetan. Y se veía venir. ¿Dónde están los Luismi Cruz, Iván Romero, Zarzana, Alfonso, Juan María…? Seis derrotas seguidas, colista hundido, a cinco puntos de la salvación, siendo un recién descendido y manejando unos recursos económicos que ya quisieran al menos 14 de los 17 equipos restantes. Que pase el siguiente.