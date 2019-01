Pablo Machín: "El Barça ha perdido partidos con Messi, vamos a intentarlo mañana también"

Pablo Machín ha atendido a la prensa con motivo del partido entre el Sevilla y el Barcelona de este miércoles (21:30), ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. El entrenador sevillista, instado por los periodistas, ha hablado de casi todo y muy poco del partido ante el Barcelona, además de haber desvelado que Munir, un mes lesionado, y Gnagnon, con otra lesión muscular, causan baja. "Hay que competir todos los partidos, la eliminatoria es complicada. El Barça pensará lo mismo que nosotros. Todos los equipos al rival que más temían y que no querían en el sorteo, que ahí depende la suerte, era el campeón de los últimos cuatro años de Copa, el campeón de Liga y el que va primero. Pero esto hará más meritorio si pasamos la eliminatoria", ha asegurado.

Yendo a la esencia de la Copa en la extensísima rueda de prensa, el entrenador del Sevilla ha sido preguntado sobre si ve desanimado al sevillismo por ser el rival el Barcelona: "No creo que le tengamos que decir nada a la afición, ellos siempre han estado con el equipo, peo incluso cuando jugábamos una previa de UEFA que ni conocían el nombre del rival, seguro que con el Barcelona van a venir a apoyar al equipo. Cuando hemos sido tan fuerte en el Sánchez-Pizjúán gran parte es porque ellos llevan al equipo en volandas y porque en los momentos de flaqueza, sobre todo, siguen animando y es lo que más valoramos".

Preguntado por Messi y su acierto ante el Sevilla, con 32 goles en todos los partidos oficiales contra los nervionenses, ha tirado de jocosidad: "Si es cierto que Messi se ilumina especialmente contra el Sevilla, ponemos un francotirador, pero que le lance un dardo, pero sólo con anestesia, porque tampoco podemos prescindir del mejor jugador del mundo. Tenemos que estar muy acertados, poner de nuestra parte todo, y que él no lo dé todo. Los grandes futbolistas siempre tienen recursos para salir de cualquier trampa. El Barça con Messi ha perdido partidos y vamos a intentar que mañana también lo pierda".

La baja de Munir: "Lamentablemente no va a ser sólo baja para el partido de mañana, si no de más larga duración y eso nos merma al equipo. Gnagnon se ha retirado con una lesión muscular en el recto anterior. Hay que darle más valor todavía al equipo de mañana. Esta plantilla aunque ha estado muy mermada ha dado el nivel y vamos a seguir siendo capaces de hacerlo".

Confianza en la plantilla y refuerzos invernales: "La confianza hay que demostrarla. Si tenemos una plantilla competitiva, lo tenemos que demostrar y se tiene que ver. La posibilidad de traer más futbolistas en el mercado no depende de mí, habrá que preguntar a la dirección deportiva. Ahora sí que ha habido intención de reforzar la plantilla, se ha hecho con un delantero para el año que viene; ahora Munir no está; Nolito es una baja de larga duración… No quiero estar llorando, sino sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos. Para mí la plantilla que tengo es la mejor y la tenemos que optimizar y estoy en ello".

La derrota del Santiago Bernabéu

Críticas a su análisis "No he oído los comentarios críticos sobre la rueda de prensa. El más crítico conmigo mismo siempre soy yo. Y el que trata de mejorar y hacer todo lo que pueda soy yo, para transmitirlo al equipo. Soy el máximo responsable, también soy yo. Traté de plasmar lo que vi y lo que traté de plasmar. Es una obviedad que íbamos 0-0 en el minuto 80 y si vas así tienes más posibilidad de ganar o perder que si vas perdiendo 2-0 en el minuto 10. Eso no quita que el Madrid fue superior, que no fuimos capaces de dar cuatro pases seguidos. Pero allí no sólo jugó el Sevilla, nos enfrentábamos al Real Madrid en el Bernabéu. Y por mucho que algunos piensen que no estaban los mejores futbolistas, Solari puso a los mejores que tenía. Y yo vi que fue el mejor partido de los últimos del Real Madrid. Eso no quita que tuviéramos pocas opciones de ganar el partido".

El mérito del Real Madrid, aun con pocas ocasiones... "Las ocasiones reales de ellos no fueron tantas, el dominio fue del Real Madrid, pero el gol fue de muchísima distancia, es mérito suyo. Pero no es que Tomas tuviera que estar parando mucho ni la defensa achicando aguas. No tengo la costumbre de empaparme de todo lo que se dice bueno cuando las cosas van bien, ni cuando las cosas van peor flagelarme con las opiniones. Aunque sí es bueno estar al tanto de la opinión pública".

Modificar algo en el sistema o la idea: "Lo objetivo y lo lógico es seguir manteniendo lo que te está haciendo ir bien. Por el cortoplacismo, si te mides por el último partido o no miras los rivales que hemos tenido… Creo que hay que mirar desde una perspectiva más amplia, el equipo creo que está bien, ha habido algunas lesiones y si hay que cambiar lo voy a hacer si es para mejorar el equipo, pero va a ser de una forma más reflexiva que impulsiva".

El centro del campo y Amadou

A Machín se le preguntó por qué, viendo el estado del centro del campo, no metió a Amadou en el Bernabéu: "Si tomé esas decisiones es porque creo que son las mejores. Nunca sabré si hubiera hecho otras habría mejorado el equipo. Sí pasaron por la cabeza otras opciones, como reforzar el centro del campo, poner a Amadou y quitar un punta para poner una línea de cuatro en el medio. Pero creí que era mejor meter un poco de miedo, seguir con dos delanteros para los duelos uno contra uno arriba. Si hubiera cambiado al delantero por un centrocampistas y nos hubiesen marcado un gol nos habrían dicho que nos habíamos echado atrás. Los aficionados tienen sus opiniones de aficionados, los periodistas tienen las suyas de periodistas y yo tengo la mía de entrenador, y procuro respetar todas las opiniones".

Baja forma de los tres del centro del campo, Banega, Sarabia y Franco Vázquez. "Mental no es, el equipo está bien y los resultados en general son buenos. Que pueda ser un poco bajoncillo físico, quizá lo pueda entender un poco más, porque en enero llevamos tantos partido como si hubiéramos jugado una Liga completa y eso tiene que pasar factura. No quiero poner excusas, hemos tenido lesiones, hoy tenemos también ese problema. Y los jugadores no son máquinas y yo les exijo que mantengan ese nivel, pero no se puede dar. Si se junta que no es un solo jugador el que ha bajado un poco y te enfrentas a un rival que es un buen equipo y ellos suben su nivel, a poco que bajes tu nivel se deja notar".

Tres derrotas consecutivas: "El entrenador ve lo que todo el mundo, todo el mundo ve lo fácil, pero el entrenador también analiza otras situaciones más internas, que la gente normal quizá no conozca y no valore. Los demás también están jugando. Donde veo una mayor diferencia es que el equipo tenía más efectividad porque tenía más frescura y las llegadas eran más precisas. Llevamos muchos partidos y nuestra forma de jugar es enérgica, de una transición rápida y se requiere mucho físico. Y muchas veces no sólo la cabeza quiere, sino que las piernas deben querer. Y debemos tener una condición física óptima para desarrollar nuestro juego. Dicho esto, no estamos ni mal físicamente ni mal clasificatoriamente.

Un buen Sevilla no hace tanto tiempo: "Muchas veces da la sensación que los malos resultados quitan la confianza… No sé, sin haber ganado, contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, hicimos un partido muy bueno y no hace tanto de eso. Fuera de casa me da mucha rabia el partido que empatamos en Valencia al final. En Bilbao hicimos un buen partido y fue antes de ayer… El equipo tiene el cansancio y los minutos, pero han demostrado que capacidad tienen y que hace un tiempo nos maravillaban y nos van a seguir maravillando".

Idea a recuperar: "Yo siempre he buscado un Sevilla con un mediocampo y un ataque con dinamismo que llegara al área, que los carrileros subieran y estuvieran en el campo rival y metieran muchos centros, que los centrocampistas apretaran la salida del rival y que ganaran segundas jugadas, que fueran verticales… Eso es lo que me gusta. Pero hay veces que no se puede por todas las circunstancias de las que hemos estado hablando y porque son muchísimos partidos".

¿Meter a Sarabia en el carril, fuera del centro del campo? "No, no me lo planteo, hay otros futbolistas para jugar ahí y de Sarabia necesitamos su llegada y estamos justos en el centro del campo y quitar a Sarabia de ahí no nos vendría bien. Tengo muy claro cómo me gusta jugar. Desde el primer momento mi idea era un 3-5-2, por mucho que empezáramos con dos mediapuntas y un punta. Esto fue por las circunstancias de que los jugadores me tenían que decir que querían jugar, me tenían que decir, 'míster, estoy para jugar, lo voy a hacer bien'. Cuando no tenemos a todos los futbolistas es cuando tenemos que hacer cambios. Ya mirando al rival quizá sí pueda pensar en hacer cambios más tácticos, pero yo tengo muy claro cómo quiero que juegue el Sevilla".

Mejorar a domicilio y la mala racha

Malas rachas en todos los equipos: "Se pasan malas épocas. Muchas veces he dicho que estábamos haciendo las cosas muy bien, pues bendito colchón para cuando vengan mal dadas tengamos margen. Los momentos malos llegan. Y no creo que sea un momento de bajón, sino que es una cosa lógica. Que pueda llegar un mayor bajón, puede llegar... A todos los equipos, excepto el Barça quizá o el Atlético, que es un superplantillón y se siguen reforzando, les pasa. El resto todos han tenido un momento bajo o lo tendrán. Los que llevamos compitiendo desde pretemporada somos susceptibles de que esto pase".

Dos caras, en casa y a domicilio: "Esto no le pasa sólo al Sevilla. Si fuéramos tan fiables fuera como en el Sánchez-Pizjuán nos saldríamos de la tabla. Esto también les pasa a otros equipos. Yo creo que la base de todo es la competitividad, y eso es tener opciones de ganar en todos los campos. Creo que hemos competido también fuera de casa, no nos han metido tres en la primera parte y luego no hemos podido hacer nada. Nos gustaría que fuera mejor fuera de casa, seguro, pero tampoco sé decirte el porqué".

Misma idea de partida dentro y fuera de casa: "Yo lo que garantizo es que yo No voy a los partidos fuera de casa con un planteamiento diferente a que los del Sánchez-Pizjuán, ni diciendo, 'cuidado, chavales, nos tenemos que meter atrás o no vamos a hacer lo mismo que en casa'. Pero no sólo es nuestra idea, sino lo que nos permite nuestro rival".