El Sevilla-Barcelona de Liga, en directo (0-3): segunda parte

52' Nueva ocasión de Lamela. Ataque continuado del Sevilla, con varios centros y rechaces, el último le cae a Lamela, pero dispara muy flojo con la derecha y para Ter Stegen.

50' Gol del Barcelona. Eric García remacha en el área chica un corner de estrategia que cabecea Koundé en el segundo palo, en posición dudosa.

46' ¡Doble ocasión de Lamela! Buen balón de Isco a Acuña y su pase atrás lo remata flojo con la izquierda Lamela, que recoge el rechace del defensa y vuelve a rematar mal con la derecha. Córner sin consecuencias.

El Sevilla forma ahora con Bono; Montiel, José Ángel, Nianzou, Acuña; Fernando, Delaney, Rakitic; Isco, Lamela y En-Nesyri.

46' Doble cambio en el Sevilla. Entran José Ángel y Delaney por Gudelj y Joan Jordán.

Descanso (0-2). Se llega al final de una muy frustrante primera parte. El Sevilla salió, espoleado por el ánimo exacerbado de su afición, con brío, líneas adelantadas y con Isco metiendo grandes balones a la espalda de la zaga y ocasiones claras, sobre todo una de Rakitic que sacó con un paradón Ter Stegen. Hubo varios ataques que no se concretaron por muy poco, y hasta algún gol en fuera de juego de Lamela en otra acción a la espalda de la zaga azulgrana. También uno similar de En-Nesyri que sacó Ter Stegen, en dudoso fuera de juego. Pero, en otro ataque del Sevilla, Lamela se dejó robar la cartera y Dembélé montó un ataque rapidísimo, que no pudo cortar Gudelj en su carrera, y que remató Lewandowski picando el balón ante Bono. Aunque la sacó en la línea Fernando, Raphinha remachó de cabeza (21', 0-1). Luego, en un centro de Koundé, Lewandowski hizo el 0-2 (36') en un clarísimo error de Montiel, que no siguió a su par y le dejó maniobrar con toda comodidad. Dos jarros de agua fría que incluso pudieron ser tres con una ocasión final de Dembélé en otra contra velocísima del Barcelona.

47'+ Ocasión de Dembélé. Rápida contra del extremo francés, que recorta a Montiel y su vaselina ante Bono le sale muy desviada.

38' Ocasión de Gudelj. Tirazo del serbio tras un buen ataque, da en la defensa y sale a córner.

36' Gol de Lewandowski. Enorme centro de Koundé desde el tercio del campo, el polaco recibe solo, ante la pasividad de Montiel, controla con el pecho y bate por abajo a Bono.

33' Tarjeta a Joan Jordán. Falta por juego peligroso sobre Lewandowski.

28' Tarjeta a Balde. Mateu amonesta al lateral azulgrana por desplazar un segundo balón que cayó al césped hacia la jugada prometedora del Sevilla.

21' Gol del Barcelona. Rapidísima contra de Dembélé, tras una pérdida de Lamela, Lewandowski supera con una vaselina a Bono, la saca Fernando sobre la raya y Raphinha remacha de cabeza.

18' ¡Qué ocasión En-Nesyri! Enorme pase de Isco al marroquí, que se planta ante Ter Stegen y le saca el tiro con la punta de los dedos. Decretó Mateu un fuera de juego más que dudoso. La ocasión recuerda a la de la final de la Supercopa de Europa ante Neuer.

16' ¡Lo que falla Isco! Gran balón de Acuña a la espalda de la zaga que deja solo a Isco ante Ter Stegen, su disparo durísim sale alto. partió de fuera de juego.

15' Contra del Sevilla. Rápido ataque de Lamela por el centro, abre a Acuña y este opta por el disparo de primera, cuando tenía para profundizar.

14' Córner sin consecuencias. Pase paralelo de Raphinha que no despeja bien Fernando y saca Montiel, Gudelj deja salir cuando pudo despejar.

9' Tarjeta a Démbéle. Corta un contragolpe de Isco.

5' ¡Primera ocasión! Gran pase de Isco a Rakitic en el área, saca con un paradón Ter Stegen. El Sevilla trata de presionar arriba espoleado por su gente. Fernando se ubica de central en la derecha, Nianzou en el perfil diestro y Gudelj de medio centro.

Primera parte. Mateu Lahoz, que estará ayudado en el VAR por Gil Manzano, decreta el inicio del partido, en medio de un espectacular ambiente de apoyo al Sevilla. En Gol Norte se exhibe una pancarta de exhorto: "La unión hace la fuerza, vamos Sevilla!".

Prolegómenos

Sale a calentar el equipo de Lopetegui y después lo hace el de Xavi. "El ambiente en el vestuario es bueno, es verdad que no hemos logrado los resultados, pero hemos merecido algo más. Llega un gran rival, pero estamos en casa y estamos muy motivados", ha comentado Pablo Sanz, segundo entrenador del Sevilla en SFC Radio. "Es un Barça muy mejorado con respecto al año pasado, han ganado gol con Lewandowski, y es un equipo sólido con muchas virtudes, pero tenemos confianza en que dejemos los puntos en casa", añadió.

Antes del partido, la sevillista Inma Gabarro ofrecerá a la afición su título de campeona en el Mundial sub 20 y su Bota de oro y la Bota de plata, los galardones que logró en el torneo, que decidió para España con sus goles.

🚨 Nuestra jugadora @InmaGabarro ofrecerá la medalla de oro del #U20WWC, así como la Bota de Oro y Balón de Plata, en los prolegómenos del #SevillaFCBarça. 👏🏻🥇⚽️👟⚪️🔴#SevillaFCFem #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/YX27duaVuW — Sevilla FC Femenino (@SevillaFC_Fem) September 3, 2022

El Sevilla ya ha llegado al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se espera un gran ambiente en una noche de temperatura agradable pese a ser verano.

Onces titulares

Ya se conocen los onces titulares del Sevilla y del Barcelona.

El once titular del Sevilla: Bono; Montiel, Gudelj, Nianzou, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Rakitic; Lamela, Isco y En-Nesyri.

En el banquillo están Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, José Ángel, Kike Salas, Alex Telles, Delaney, Óliver Torres, Papu Gómez, Suso, Rafa Mir y Dolberg.

El once titular del Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Démbéle y Lewandowski.

La previa

Se van a cumplir siete años desde el último triunfo del Sevilla sobre el Barcelona en la Liga. Desde el 3 de octubre de 2015, con goles de Krohn-Dehli e Iborra y de Neymar de penalti, no gana en el campeonato de Primera División el equipo blanquirrojo al azulgrana en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Desde entonces sí se produjeron dos triunfos en la Copa del Rey, en 2019 y 2021, aunque depararon dos frustraciones en los encuentros de vuelta con la cruel en ambos casos remontada en el Camp Nou.

El #SevillaFC da la bienvenida al @FCBarcelona_es a través de la Campaña “40 Aniversario España’82”. Obra contemporánea de nuestro artista sevillano y sevillista @KatoArt2. 🔝#WeareSevilla #SevillaFCBarça pic.twitter.com/2rqYVHuPjq — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 3, 2022

Si las estadísticas invitan a la cautela, el estado de convulsión del Sevilla y de su afición después de las tres derrotas con las que ha empezado el curso el equipo de Julen Lopetegui alimentan el pesimismo, máxime tras cerrarse un mercado de fichajes que no ha dejado contenta a la afición sevillista.

Con todo se trata de un partido atractivo, interesantísimo, con el aliciente de ver de azulgrana a Koundé, protagonista negativo del último Sevilla-Barça por su expulsión (1-1) en la Navidad pasada. Lopetegui empieza a jugarse su continuidad de veras. Puede asimilarse una derrota, pero la imagen va a empezar a contar en serio, sobre todo viendo el calendario y la inminente visita del Manchester City en la Champions, este martes.

No es el mejor contexto para los sevillistas, desde luego, pero el equipo debe conjurarse para espantar todos sus fantasmas, esa mandíbula de cristal a la que se refirió Lopetegui en Almería, y tratar de vencer a un Barcelona que llega con fuerza, con Lewandowski desatado, tras la revolución de las famosas palancas financieras.

El encuentro será arbitrado por el valenciano Mateu Lahoz, con Gil Manzano en el VAR. La cita será a partir de las 21:00. Y el Sánchez-Pizjuán tratará de empujar a los suyos en pos de un triunfo que es más necesario, hasta urgente, que nunca, pese a que sólo es la cuarta jornada de Liga.