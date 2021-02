Lopetegui: "Messi es el mejor futbolista de la historia"

Julen Lopetegui ha calificado a Messi como el mejor futbolista de la historia. "Eso habla de la ilusión que nos genera este partido", ha comentado en referencia al Sevilla-Barcelona de este sábado (16:15).

La Liga se ha apretado más de lo esperado en las últimas jornadas y el Barcelona vuelve a estar metido en la lucha por el título. ¿Espera un rival más motivado por esto? "Lo que espero mañana es un gran equipo como es el F.C. Barcelona, con futbolistas extraordinarios y con el mejor jugador del mundo. Es un partido que nos ilusiona mucho, que es de una altísima exigencia y que nos va a exigir dar la mejor en todos los niveles. Eso es lo que espero y para lo que tenemos que estar preparados".

Sobre la calidad del Barcelona, fuera de toda duda independientemente de su momento de forma, abundó Lopetegui. "Tiene de los mejores futbolistas del mundo en todas las líneas y para mí tiene sin ninguna duda al mejor futbolista de la historia, que es Leo Messi. Eso habla de la ilusión que nos genera este partido".

Qué Barcelona espera: "Esperamos a un grandísimo equipo y no miramos otro duelo que no sea el que tenemos delante, mañana. Es un equipo que nos va a obligar a hacer un partido mucho mejor que el que hicimos. Estamos hablando de un grandísimo equipo a todos los niveles que ha recuperado a futbolistas importantes. Y eso unido a la calidad que tiene, poco más puedo decir. A estas alturas de la temporada sabemos lo que tenemos delante. Nosotros tenemos que estar concentrados y con la ilusión, la ambición y la sana intención, como digo siempre, de intentar superar a un grandísimo rival".

Prueba de Ocampos: "Lucas no va a estar, no ha tenido buenas sensaciones y no va a estar. Teníamos la esperanza de que pudiera incorporarse, no ha podido ser y habrá que esperar. Y Suso ha completado el entrenamiento y ya vamos a esperar un poco para tomar la decisión esta noche respecto a él".

Experiencia mutua del partido de Copa: "Todos los partidos te pueden servir para ver lo que has hecho bien y lo que nos ha hecho bien, igual que para ellos. Todos trataremos de evolucionar en este segundo partido ante lo que tenemos delante, un partido que nos genera mucha ilusión, mucha exigencia y que tenemos que estar preparado para él".

¿Candidato para la Liga el Sevilla? "No estoy pendiente de ningún foro ni de ninguna opinión ni de nada, sólo del trabajo diario en la ciudad deportiva para preparar el partido siguiente, que es ante el F.C. Barcelona nada menos. Las energías hay que utilizarlas para afrontar el próximo partido. Todo lo demás es para ustedes".

El entrenador con mayor porcentaje de victorias en el Sevilla: "Creo que ya me conocéis. El tema de las estadísticas y esto y lo otro me interesa bien poco. Lo único que me interesa es ser capaz de generar la mentalidad necesaria para un partido como el de mañana".

Cómo llega el vestuario: "Los chicos llegan con la ilusión, con la ambición, con las ganas y con la conciencia de la exigencia necesarias para afrontar un partido como el de mañana".

Una semana limpia: "Hemos tenido un día más de lo habitual, jugamos cada tres o cuatro días y hemos tenido cinco. No son muchos, pero tratamos de recuperar las energías, que son limitadas, y el mayor número de futbolistas y tratar de preparar el siguiente partido".

El rendimiento de Rekik: "Como el resto de compañeros que ha participado cuando se le ha requerido a estado a un buen nivel. Ha jugado en una posición en la que no es la más habitual en su carrera, pero por su entendimiento táctico y, sobre todo, su actitud le han hecho rendir a un buen nivel sin ninguna duda".

Nivel de la Liga respecto a otras: "Estoy convencido que la Liga española está entre las dos o tres mejores del mundo. Luego hay matices, hay momentos, pero no tengo otra opinión que esa, no tengo ningún dato que no constate la dificultad y la realidad de la Liga española".

El VAR y el criterio de los penaltis: "Aun con el VAR no estamos todos de acuerdo. Sí creo que el VAR ha venido a aclarar algunas situaciones. Y creo que debería entrar sólo en las blancas o negras. Pero no puede sustituir al árbitro, siempre habrá momentos grises que corresponden al árbitro".