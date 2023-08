El Sevilla y el mercado: Bono y el Bayern, ninguna posibilidad de Sergio Ramos y otros asuntos

Al margen de la presentación de Djibril Sow y el problema de las inscripciones, Víctor Orta, y también José Castro, tocaron otros asuntos. Por ejemplo, el fuerte interés del Bayern Múnich en Bono tras haber traspasado a Sommer al Inter. También el rumor sobre Sergio Ramos, que negó rotundamente como posible objetivo por el modelo de fichajes del club.

Sobre Bono, dijo Orta: "Siendo uno de los tres mejores porteros del mundo es cierto que recibimos un montón de requerimientos, de ver cuál es la situación del futbolista, pero oferta, negro sobre blanco, no ha habido ninguna. Es cierto que está habiendo movimientos de porteros en Europa, pero sobre Bono, ni del Bayern ni de ningún club, ha habido una oferta firme".

"Es algo de carácter interno. No se hacen públicos precios de futbolistas, le haría el trabajo a Fabrizio Romano", dijo al ser preguntado por el valor de mercado que le pondría el Sevilla para traspasarlo.

Sergio Ramos, sin ninguna posibilidad

Víctor Orta fue preguntado también por la posibilidad de que Sergio Ramos recale en el Sevilla, algo impensable por muchos factores, con uno obvio, sobran fichas en el eje de la zaga: "Por el modelo de plantilla que tenemos actualmente no tenemos ninguna posibilidad. Tenemos seis defensas centrales y tenemos problemas para inscribirlos. Y por el modelo de regeneración de la plantilla, de buscar futbolistas jóvenes con proyección que tengan plusvalía, a día de hoy no hay ninguna posibilidad de que venga Sergio Ramos".

Por cierto, que al hablar de seis centrales, intrínsecamente Orta incluye a Kike Salas, que es el defensa de esa posición que trabaja actualmente con Mendilibar junto a Gudelj, Badé, Gattoni, Marcao y Nianzou.

Primero, las salidas, con un plan para cada puesto libre

"Con la situación que tenemos para la cantidad de jugadores, lo primero que tenemos es la responsabilidad para salir de jugadores. Y para cada puesto que salga tenemos un plan previsto, No nos pillaría sin estar listos para poder reforzar cada posición del equipo. Lo que me he encontrado en la dirección deportiva al volver es que no sólo tienen información, sino capacidad para acometer un fichaje en cualquier momento".

Sobre Óscar Rodríguez y la negociación abierta con el Alavés, Víctor Orta se sinceró. "Recurriendo a las tópicas respuestas de los 90, estamos avanzando mucho a falta de flecos para una posible salida de Óscar".

El presidente del Sevilla intervino al ser preguntado si el club tiene necesidad de vender futbolistas de primer nivel, no ya los descartes, en referencia a Bono y En-Nesyri... "No diría necesidad, es una cuestión de límite salarial. Y eso es un problema que tienen todos los clubes. Tú puedes pedir un crédito para fichar a un jugador, pero si se sale del límite salarial no puedes. El Sevilla claro que puede vivir, pero tiene que tener un equilibrio tanto económico como en la plantilla. Ya está contestada su pregunta", dijo Castro, sin rechazar que esté abierto un traspaso de sus dos mejores valores de mercado.

El edificio del primer equipo en la ciudad deportiva, en noviembre

José Castro fue preguntado por varios asuntos, como cuándo estará ya listo el edificio específico de la ciudad deportiva para el primer equipo con sus instalaciones anexas. "Los tres campos de fútbol ya están funcionando y creemos que al final de octubre estará terminado el edificio para el primer equipo en la ciudad deportiva. Y es posible que en noviembre ya lo puedan usar. Pero ya sabemos lo que pasa con las obras, que nunca se terminan en las fechas previstas".