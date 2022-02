Lopetegui: "De los lesionados no voy a dar información"

Julen Lopetegui no ha dado ninguna pista sobre el estado físico de algunos de sus jugadores que no han entrenado en los últimos días, por lo que es una incógnita si podrán estar disponibles para la visita del Dinamo de Zagreb al Sánchez-Pizjuán. Martial, Rakitic y Tecatito Corona encendieron las alarmas al ausentarse de los entrenamientos en los primeros días de la semana y el entrenador no suelta prenda alguna. “No voy a dar más información, porque hasta mañana no lo sabremos y no podremos hacer la foto final. Hemos tenido diferentes situaciones, es la dinámica de los últimos meses…”, ha precisado el guipuzcoano, que ha insistido acerca de la “ilusión” que tiene su equipo y de la dificultad que entraña enfrentarse a un rival acostumbrado a vivir partidos de competiciones europeas.

También el objetivo de hacer un buen papel en la Europa League, un torneo especial para el Sevilla. “Cualquier competición nos genera ilusión pero especialmente la Europa League. Siendo conscientes de la dificultad que entraña el rival y con el matiz de que es una eliminatoria, vamos con muchas ganas. El Dinamo de Zagreb es un rival peligroso que está muy acostumbrado a jugar eliminatorias, que eliminó el año pasado a doble partido al Tottenham de Mourinho y que este año ganó al West Ham en su campo en el último partido de la fase de grupos”.

Lopetegui insistió en destacar el nivel de los croatas. “El rival es un buen equipo, técnicamente muy bien dotado, fisícamente con jugadores fueres y que si es capaz de jugar a su ritmo tiene muchísimo peligro. Tenemos que ser capaces de llevar el partido a donde nosotros queremos”, añade.

¿Qué jugadores teme más del rival? “Todo el equipo del Dinamo. Es un bloque sólido, que tiene una manera de jugar muy clara, tiene internacionales, dominan su liga de manera solvente y eso le permite preparar otras competiciones. Tiene grandes jugadores: Orsic, Ivanusec, Andric, Ademi… dentro de ese 3-5-2 lo tienen muy asimilado y tenemos que dar nuestra mejor versión para superarlos”.

La plantilla disponible. “Me gustaría tener más jugares porque sigue habiendo muchos lesionados. No podemos pelearnos con lo que no podemos”.

La final en Nervión. “El equipo lo que está es lleno de ilusión. Es una competición muy relacionada con la historia del club y el propio torneo con el Sevilla. Tenemos mucha ilusión y ambición, pero nos medimos ante un rival que va a querer llevarse un buen resultado allí”.

¿Favoritos? “No creo en el favoritismo, existe la realidad del juego y la realidad es que el Dinamo es un buen equipo, muy equilibrado y acostumbrado a jugar eliminatorias de Champions y de Europa League. Un equipo lleno de internacionales y de buenos futbolistas”.

Las críticas al juego. “Como entrenador siempre creo que tenemos que mejorar en muchas cosas, ganemos o perdemos. Acepto con naturalidad todas las críticas. Forma parte de nuestro trabajo y lo que te hace seguir creciendo y tener las orejas tiesas”.

Cambios de sistema. “Siempre he defendido que los sistemas no son importantes, es más el estilo. No es ahora, en muchos partidos hemos jugado de diferentes maneras, con matices, ya veremos mañana”.