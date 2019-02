Pablo Machín: "Tenemos que cambiar la dinámica con nuestra gente"

Pablo Machín ha atendido este mediodía a la prensa con motivo del Sevilla-Eibar de este domingo (18:30). Evidentemente, ganar el partido es una obligación siempre, pero más tras el bache del inicio de año. "Nuestra obligación es ganar cada partido. La dinámica que tenemos no nos gusta y tenemos que cambiar esto con nuestra gente y aprovechando que aquí solemos hacer buenos partidos. Vamos a por los tres puntos, que nos darán una gran satisfacción", ha comentado el entrenador del Sevilla.

Una de las preocupaciones de Pablo Machín es la incorporación de efectivos tras distintas lesiones. "Ya van saliendo al césped y estos entrenamientos van siendo con más gente de lo habitual. Todavía necesitamos un poquito más de tiempo para que vayan acabando su proceso de recuperación y entren con normalidad en el grupo. Gnagnon y Gonalons van un poco más lentos, aunque Max está con muy buenas sensaciones; y tanto Munir como Jesús Navas van avanzando muy bien en sus procesos. Jesús tiene más posibilidades y espero que pueda estar. Munir quizá sea arriesgado todavía. Mañana valoraremos todo en el último entrenamiento que será algo más intenso".

La fea derrota de Balaídos: "Siempre que pierdes estás decepcionado y en Vigo teníamos muchas expectativas. Hay veces que no salen las cosas como uno piensa y una vez visto el partido hemos reflexionado con los futbolistas de forma interna, no es cuestión de decir aquí lo que hemos hablado. Todo es analizar para mejorar. Pudimos estar más finos y más fluidos para hacer más daño. Cuando venimos de victoria también valoramos las mejores opciones para actuar en conciencia sobre qué es lo mejor para el equipo. Lo que nos ha hecho llegar hasta aquí está más que claro y no podemos perderlo de vista, potenciando lo que hacemos bien y buscar lo que mejore"

El Eibar también juega: "El rival, por su parte, también tratará de hacer su partido y ponérnoslo difícil. Los futbolistas han demostrado que son capaces de competir y de hacer grandes cosas y que no se les ha olvidado lo que saben hacer. Vamos a intentar seguir en nuestra línea de trabajo, que es lo que nos ha traído hasta donde estamos".

Sin prioridad entre Liga y Europa League: "Vamos a pelear al máximo y ser competitivos en cada una de las dos competiciones. Hoy lo que importa es LaLiga y luego tendremos la oportunidad de pensar en el buen rival que es la Lazio y mostrar en el nivel que estamos".

Distintos factores del bache: "Es un poco todo. Es una evidencia que llevamos cuarenta y dos partidos oficiales, más que lo que van a jugar muchos equipos esta temporada. Esto ya lo sabíamos en julio, cuando lo prioritario era jugar y ganar seis partidos para clasificarnos a la Europa League y tuvimos que ir a full. No nos va a servir de excusa. La plantilla creo que es muy buena, pero la circunstancias nos han privado de jugadores importantes durante muchos partidos. A Gonalons casi no lo hemos podido aprovechar y en varios casos nos ha mermado. El equipo ha hecho esfuerzos muy importantes van más allá de los resultados. El aspecto mental y anímico ayuda mucho al físico y es algo que llevamos medido al milímetro".