Un fichaje por día. Lunes, martes, miércoles. Luuk de Jong, Jules Koundé, Lucas Ocampos. Un delantero puro, un central y un extremo. Y avanzando por el lateral izquierdo Reguilón. Todo en un margen de 48 horas, en el tremendo frenesí de los ejecutivos del Sevilla antes de que Julen Lopetegui comience su andadura como nuevo técnico nervionense. Esta tarde (19:30), será la primera cita del guipuzcoano con sus nuevos jugadores . Mejor dicho, con una parte considerable de la que será su nueva plantilla. No toda. A Monchi aún le quedan no pocas pinceladas para completar su cuadro. Pero en la semana del arranque de la pretemporada ha pisado el acelerador a fondo. La alegría que transmitía en la despedida de Sarabia por la confianza que José Castro le ha dado estaba justificada.

Reguilón no iniciará la pretemporada con el Madrid y ya lo espera Lopetegui

Zinedine Zidane no cuenta con Reguilón para el nuevo proyecto del Real Madrid y ahí es donde el Sevilla espera finiquitar la negociación para hacerse con su cesión, con la incógnita sobre si llevará aparejada algún tipo de opción de compra. Tanto es así que según avanzó la cadena Cope, el canterano madridista no ha sido incluido por el técnico francés en la lista de los jugadores que deben empezar la pretemporada el próximo lunes. En la defensa aparecen en ese listado Carvajal, Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Mendy, y no está incluido Reguilón. Evidentemente, esto beneficia al Sevilla, que tratará de cerrar hoy su contratación por un año antes de iniciar la concentración en Lagos desde el sábado.