Es lógico que Pablo Machín hable de indolencia , de responsabilidad individual. Pero también habría que decirle a él que no puede seguir empecinado en un 3-5-2 que no cuenta con las piezas adecuadas, a saber: ni centrales rápidos; ni carrileros de fuerza y potencia; ni medios centro tácticos y fibrosos para la presión;ni un punta con buen juego aéreo o buen remate que ejecute o baje las decenas de centros a la nada.

Todo parte de un mal de fondo, ya reiteradamente denunciado:la descoordinación absoluta entre la idea del entrenador y los mimbres que tiene para llevarla a cabo que le ofreció la dirección deportiva . En ese gol, Jesús Navas y Sarabia dejaron el pasillo expedito a Galán, que no es Messi precisamente, dicho esto con todos los respetos al futbolista del Huesca –Messi no puede ser nadie nada más que Messi–. Entre otras cosas porque Jesús Navas y Sarabia son atacantes, futbolistas hechos para atacar, no para defender. Ahí hubo inaptitud. Pero en los centrales, en Mercado y Kjaer, hubo inactitud: ellos sí saben defender, pero dejaron que se paseara por el área Juanpi, como si no fuera un territorio sagrado el que tenían que defender.

El VAR como invitado estelar en el desquiciamiento general

De Burgos Bengoetxea es uno de esos árbitros que desquicia a futbolistas y aficionados, por su interpretación del fútbol. Sacó dos tarjetas amarillas a jugadores del Sevilla, en particular a Marko Rog, por no saber interpretar bien el juego. O no verlo bien. El croata dio con su cabeza en la cara de un rival al intentar jugar un balón. No es juego peligroso. Y Promes se pisó sin querer el balón y cayó sobre el rival, algo más interpretable. El VAR contribuyó al desquiciamiento de un partido loco. ¿Alguien no vio fuera de juego previo en el penalti a Mercado? ¿Nadie vio posible mano de Chimy Ávila en el gol anulado a Munir? Lo que le faltaba a este Sevilla es este VAR.