El Sevilla afronta las horas decisivas para la negociación y posterior contratación del entrenador. Después de que Monchi terciara sobre las prisas que hay en el entorno del club sobre el técnico al que encargará su proyecto, desde ayer hasta hoy ha ido exponiendo su idea a los directivos y consejeros. Después de una ajetreada, otra más, jornada de planificación en Sevilla, con designación de Gallardo y Marchena como entrenadores del filial y reunión con Joaquín Caparrós, su predecesor en el cargo, el director general deportivo expuso al comité ejecutivo sus ideas, y no sólo relativas al nuevo entrenador.

Monchi se ha llevado varios días reflexionando sobre cuál es el técnico idóneo para las actuales circunstancias del Sevilla, tal y como explicó en el cierre del Máster de Periodismo Deportivo. Pero llega la hora de la verdad, la hora de decantarse por uno. Y en este contexto extrañaría, por ejemplo, que Ernesto Valverde, cuyo futuro en el Barcelona no está claro, entre de golpe y porrazo en la órbita del Sevilla.

Una información de la cadena radiofónica barcelonesa RAC1, asegurando que Josep María Bartomeu iba a rescindir el contrato del técnico azulgrana destapó una nueva vía de rumores, siendo vinculado como un candidato de peso para el banquillo del Sevilla. Pero esto tiene varias cortapisas.

Ante Castro, Ramos, Carrión Amate, Alés y Guijarro expuso su proyecto y hoy hay consejo

La primera atiende a que el Barcelona no tiene las mismas prisas que el Sevilla. Y desde el club azulgrana aseguraron, ante la bomba informativa, que no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de Valverde y que, en cualquier caso, las decisiones sobre la planificación no se anunciarán de forma "inminente". Ese compás de espera choca frontalmente con la premura que tiene el Sevilla para iniciar una planificación que pasa, ineludiblemente, por que el nuevo técnico le dé a Monchi los perfiles que quiere para su equipo y consensúe con él qué futbolistas faltan en la plantilla y cuáles no tienen sitio en el nuevo equipo a construir.

El resto de consejeros conocerán si el ejecutivo aprobó ya el nombre del entrenador

En segundo lugar, Valverde, tras haber entrenado a Messi, tras haber ganado dos veces la Liga y una la Copa y después del fracaso por segundo año consecutivo en la Champions, no parece que sea ese entrenador con hambre e ilusión para levantar un nuevo proyecto en Nervión. Y eso sin hablar de sus elevadísimos emolumentos...

Más cuadraría, en las necesidades actuales del Sevilla, como argumentó Monchi en su petición de paciencia sobre el técnico, un entrenador del perfil de José Bordalás o de Javi Gracia, dos técnicos españoles que conocen la Liga y que ya han sido vinculados anteriormente al Sevilla, si bien Bordalás lo fue en la época en que Caparrós aún estaba al mando y Gracia justo después de la salida de Monchi, cuando Óscar Arias le tomó el testigo.

La situación de Valverde abrió una inesperada vía, pero es más plausible el perfil de Javi Gracia

El nombre del navarro estuvo encima de la mesa cuando Montella sustituyó a Berizzo. En ambos concurren factores positivos y también negativos, porque el Sevilla debería pagar elevadas cantidades indemnizatorias a los clubes con los que tienen contrato: el Getafe y el Watford.

Más raro sería que Monchi se aventurara con algún extranjero tras las condiciones expuestas por él mismo y por José María Cruz (español, conocedor de la Liga...), pese a que en el pasado ha suspirado por varios: Spalletti, Rudi, Mazzarri, Di Francesco...

Monchi, en otra larga jornada, tuvo una reunión con Caparrós, cuyo rol en el club debe decidir también

Anoche pudo quedar definido lo del técnico y, si es así, el consejo de administración debe dar hoy el plácet, poniendo en la balanza los factores positivos y negativos de los candidatos... o del candidato.

También debe conocer hoy el consejo qué va a ser de Joaquín Caparrós. Monchi inició la reestructuración de la cantera con el banquillo del Sevilla Atlético, y también mantuvo una reunión con el utrerano, que volvió a postularse para un cargo en la cantera. Pero su rol, que quedó sin definir en primera instancia, lo decidirá Monchi también.