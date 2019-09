El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha lamentado la primera derrota de su equipo en la Liga ante un Real Madrid que aprovechó el gol de Benzema. "Ha sido un partido igualado y se ha decidido por detalles", ha explicado el técnico vasco, que admitió la falta de fluidez ofensiva.

"Se nos han escapado tres puntos, queríamos ganar, teníamos mucho ilusión, pero no ha podido ser ante un gran equipo. El partido se ha decidido por detalles. Queríamos darle una alegría a los aficionados, pero ahora toca levantarse, tenemos un partido muy importante en Eibar dentro de cuatro días", comentó Lopetegui, al que cuestionar sobre un juego precipitado de su equipo: "Es posible que lo hayamos estado, que hayamos decidido mal. Hicimos un gran esfuerzo, en tres cuartos de campo tuvimos poca claridad, los ataques que podían ser prometedores no acabaron en ocasiones. El gol de ellos ha venido de una pérdida nuestra, como las ocasiones del primer tiempo".

Sobre esa fase ofensiva, el técnico sevillista también reconoció que trabaja para que exista pronto una mejora. "Hoy nos preocupa no ganar, tenemos que seguir progresando en muchos aspectos y uno es ése. Cuando ganas no todo está bien, y cuando pierdes no todo está mal. Estamos en la jornada cinco todos los equipos tenemos que mejorar", indicó Lopetegui, que tampoco buscó atenuantes como el cansancio: "El desplazamiento ya pasó, no vamos a poner excusas.Tengo la sensación de que estuvimos precipitados, tengo que ver el partido de nuevo. Atacamos de una manera poco natural para como entendemos el juego. Hemos metido al Madrid atrás pero no hemos sabido castigarlo. Jugar los jueves es algo que premia a los que disputan la Liga Europa, no se puede ver como un castigo. Nos va a tocar todo el año. El Madrid ha hecho un partido serio, ha habido poca claridad, nos han castigado en las pérdidas que hemos tenido y nosotros a ellos no. No hemos aprovechado las opciones que nos ha dado el partido.En un duelo muy igualado ha sido un resultado también igualado".

Sobre el cambio de banda de Ocampos, el técnico apuntó a un motivo táctico. "Buscamos potenciar situaciones de banda con Jesús (Navas) y Lucas, los cambios suelen existir. Buscas sorprender al rival", indicó el preparador, que no quiso recordar su salida del Madrid: "Soy entrenador del Sevilla, estoy feliz aquí, aunque hoy esté triste por la derrota. Nos levantaremos e iremos a Eibar a por los tres puntos".