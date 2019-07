Monchi: "Yo también habría fichado a Dabbur en enero"

Monchi ha asegurado que tiene plena confianza en la apuesta que hizo el Sevilla en enero por Munas Dabbur. Lo ha hecho motu proprio, sin que mediara pregunta. "No me lo habéis preguntado, pero yo lo digo: yo no he firmado a Dabbur, pero si hubiera estado aquí hace seis meses lo habría fichado también. Respaldo totalmente la decisión que tomó en su día el club en firmarlo, tanto a nivel deportivo como a nivel del consejo de administración".

Además, ha incidido en el asunto de Ben Yedder, requerido por la prensa. "Sigo pensando igual que ayer, es un delantero del Sevilla y no suelo mentir, no ha habido ninguna oferta, está de vacaciones, llegará el día 13 y se unirá a la expedición a Estados Unidos. Si alguien feliz por que no se mueva ni un varal en los atacantes es Julen Lopetegui. Valoraremos lo que venga, pero valorar no significa aceptar, sino escuchar. Pero no entremos en hipótesis".

A raíz de ahí habló de la delantera en términos generales. "Tenemos a cinco jugadores en la delantera (Ben Yedder, Dabbur, De Jong, Munir y Carlos Fernández), es la posición mejor cubierta en número y en calidad. Hoy hemos presentado a dos jugadores que más allá de los goles que puedan o no hacer, yo con lo que me siento satisfecho es con que vienen en el momento más maduro de sus carreras, y eso me da mucha confianza".

Sobre Dabbur y De Jong ha recordado que ambos saben lo que es ganar la liga en su equipo, el israelí esta temporada con el Salzburgo y el holandés con el PSV la anterior. ¿Podrán repetir sus impresionantes cifras goleadoras en España. "Eso son las famosas expectativas de goles. Son dos jugadores que tienen argumentos suficientes, de manera distinta, porque son jugadores distintos pero compatibles. Pero igual que en su día vino Bacca de Bélgica se hizo es pregunta podríamos hacer un símil, porque venía de una liga parecida, la belga, y aquí hizo muchos goles. Hay muchos casos de jugadores que vienen de competiciones más pequeñas que han cumplido".

En ese sentido se mostró "optimista porque han hecho goles no sólo en sus ligas, sino también en Europa". "En el caso de De Jong en la Champions, en el caso de Dabbur, en la Europa League, y también con sus selecciones. Vamos a rodearlos de buenos jugadores que les vendrán como anillos al dedo a sus características. El gol es lo más difícil que hay, pero soy optimista".

Preguntado sobre si la estrategia es guardar el hueco para una guinda al final del mercado. "Si pudiera cerrar la plantilla esta tarde la cerraría. Eso sería idílico. No hay una estrategia marcada para esperar a los últimos diez días. Se ha hecho un trabajo magnífico estos meses por parte del equipo de la dirección deportiva. Se ha hecho un trabajo muy completo y los nombres están ya todos encima de la mesa, las posiciones también. El presidente y la gente que trabaja conmigo lo saben".

Preguntado sobre si tendrá paciencia para intentar la operación de Luis Alberto, ha dicho. "Estaríamos hablando de un chico criado aquí y conociendo como conozco el fútbol italiano, cualquier cosa que yo diga aquí sería una bomba mañana. Así que prefiero omitir cualquier tipo de respuesta".