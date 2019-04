Joaquín Caparrós trabaja desde ayer en la intimidad de la ciudad deportiva preparando con mimo el derbi de este sábado, Sábado de Pasión más concretamente. El Sevilla volvió a los entrenamientos en la mañana de ayer, después de descansar el martes y de realizar una sesión de descarga el lunes tras la victoria en Valladolid. Parece que el técnico utrerano tiene más o menos claro el once titular que dispondrá ante el Betis, aunque hay un par de incógnitas por resolver, las que atañen a la portería y al acompañante de Ben Yedder en el dúo atacante... si es que piensa mantener el mismo sistema que ha dibujado desde su regreso al banquillo.

La vuelta a los entrenamientos de Tomas Vaclik fue la gran novedad del día de ayer en el Sevilla. El guardameta internacional checo se había perdido los últimos cinco partidos de Liga y no se ejercitaba con el resto de sus compañeros desde la víspera del viaje a Praga, donde jugó forzando y terminó con una lesión derivada, más que posiblemente, del golpe que sufrió en la ida de la desafortunada eliminatoria europea que se llevó por delante a Pablo Machín. Entre la ida y la vuelta de aquel malhadado cruce, Vaclik ya se perdió el encuentro ante la Real Sociedad. Y posteriormente, causó baja ante Espanyol, Valencia –día en que jugó Javi Díaz por la sanción de Juan Soriano, expulsado en Cornellá–, Alavés y Valladolid. Juan Soriano ha mantenido la puerta a cero con Caparrós y esta circunstancia abre la incógnita en la portería.

En el ataque confluyen varios factores a tener en cuenta. Ben Yedder, máximo goleador del equipo, es un fijo indiscutible y queda por resolver la incertidumbre de quién será su acompañante. Uno de esos factores es la ausencia de Andre Silva en Valladolid, donde Caparrós volvió a alinear a Munir junto al franco-tunecino, como en los últimos encuentros salvo en Cornellá.

La portería El optimismo de Vaclik invita a pensar que volverá a la portería tras cinco partidos ausente

Curiosamente, Ben Yedder no marca desde Cornellá, último día que Andre Silva fue titular con él, que anotó el único gol del partido, de penalti cometido sobre el portugués. Aparentemente, se compenetra mejor con el luso que con el hispano-marroquí. Y Caparrós debe elegir entre una opción u otra justo después de que Munir viera premiado su trabajo sordo en Valladolid con el 0-2, que significó su debut goleador con el Sevilla en la Liga. En Europa lleva otros dos goles, uno al Slavia en Nervión y la preciosa volea que de poco sirvió en Praga. Pero también cabe recordar que en el penúltimo partido de Machín, Munir formó con Ben Yedder y éste firmó un hat-trick...

Pero que Caparrós no se llevara a Valladolid a Andre Silva fue significativo. A alguno le pudo parecer raro, dado lo que se jugaba el Sevilla. El utrerano fue preguntado en la previa si la razón obedecía a que el internacional luso estaba, como sigue estando, apercibido de sanción y podía perderse el derbi si veía una amarilla. "El partido de Valladolid es muy importante. Hemos decidido que descanse", contestó escuetamente. Parece que la pista es clara sobre que no quería perder a un hombre que puede ser decisivo, si no como titular, sí durante el partido.

El ataque Munir marcó su primer gol en Valladolid yBen Yedder no marca desde que no juega con Andre Silva

Pero es que hay más factores que pueden condicionar el once titular. Por ejemplo, que Roque Mesa lleve dos partidos seguidos marcando el primer gol del Sevilla, el que abre la lata. En teoría, Caparrós tiene su once definido y en el mismo estarán Jesús Navas, Mercado, Carriço y Escudero, después de que los dos laterales se perdieran a su vez el duelo de Valladolid, al ver sendas amarillas que acarreaban sanción ante el Alavés. La sospecha de que se limpiaran de tartejas para el derbi es difícil de evitar.

Por delante, Gonalons y Banega formarán el eje con Sarabia en la derecha y Franco Vázquez en la izquierda. Y arriba, en teoría, volverá a formar el dúo de delanteros, con la incógnita ya descrita. En este caso se quedaría sin sitio en el once Roque Mesa, que abrió con dos golazos los triunfos ante Alavés y Valladolid. Y esto abre otra opción: que sustituya a Franco Vázquez, por ejemplo, o que releve a Munir y juegue de mediapunta, como probó en el Trofeo Antonio Puerta, para presionar la salida del balón del Betis. Es otra opción, otra alternativa propia de estos días de laboratorio.

+