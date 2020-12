El ya clásico cabreo de Ocampos al ser sustituido

No tiene razón siempre Ocampos cuando muestra su malestar al ordenarse su sustitución por otro compañero. Incluso desde este rincón se le ha criticado por el ello en alguna ocasión porque supone una falta de respeto para el que entra de la plantilla sevillista. Pero esta vez sí podía estar enfadado porque era el único que estaba cerca de intentar meter el segundo gol.

Ocampos | Su cara de enojo cuando ordenan su sustitución es ya un verdadero clásico

Lejos de conocer los motivos físicos de las decisiones del cuerpo técnico, aunque a tenor de la cara del protagonista ésa no puede ser la razón, se ha convertido ya en la sustitución preferida de Lopetegui y allá que se va el argentino con el gesto de no creerse nada. Sobre todo, en días como éste, en el que él era el único peligro.

Fernando | Es humano y esta vez no tuvo su día

Extrañamente fallón para su papel habitual en el equipo, el medio centro brasileño no tuvo el día desde que cometiera un error en el primer periodo en el que se la quitaron casi por detrás. Fue demasiadas veces por detrás del rival, hizo más faltas de la cuenta y fue otra de las claves para que todo el juego fuera muy horizontal.

En-Nesyri | Un poco más y acaba jugando de portero también

Empezó de delantero centro, pasó al extremo izquierdo, con más intenciones defensivas que otra cosa y acabó como extremo derecho, con las mismas tareas destructivas por parte de su entrenador. No, no llegó a jugar de portero y la pregunta es para ser extremo y defender, por qué no Aleix Vidal con un doble lateral.

Rakitic | Su arranque fue participativo, un pase de gol incluso

El suizo jugó una primera media hora, hasta que el gol de Ocampos lo cambió absolutamente todo, más que digna. Le dio rapidez a la circulación, buscó huecos dañinos y no siempre pases de un costado a otro, hasta el punto de dejar solo a Ocampos delante de guardameta. Después, como todos, bajando el nivel.