Roque Mesa ha reconocido en una entrevista al diario canario La Provincia que el club le ha comunicado que está entre los futbolistas transferibles del Sevilla, que escuchará ofertas por él. El club de Nervión no vería con malos ojos una salida del futbolista canario, si llega una oferta mínimamente aceptable. "La realidad es que soy uno de los jugadores transferibles", ha dicho, al ser preguntado directamente por el asunto.

El mediocampista está ajeno a tales conversaciones, según ha dicho, pero sabe, por lo que ha trasladado Monchi a su agente, que debe ir buscando otro equipo. "Siempre lo he dicho, esto es fútbol y nunca sabes lo que puede pasar. Tengo contrato con el Sevilla (le quedan dos temporadas, hasta 2021), no he hablado con ninguna de las partes, eso lo lleva directamente mi representante. Se sabe y lo sé que hay una sintonía, esto es que si viene algún club y me quiere fichar y el club (en referencia al Sevilla) está satisfecho, pues ya se vería. Lo he comentado, tiene que ser algo que sea bueno para todas las partes".

Según el futbolista canario, mantiene la calma durante las vacaciones en su tierra. "De momento estoy tranquilo y estoy disfrutando con mi gente y familia, llegado el momento, si hay que quedarse, lo daré todo por este club como lo he dado hasta ahora. Si me tengo que ir, lo haré con la cabeza bien alta. Al Sevilla siempre le desearé lo mejor; tengo las cosas muy claras. Mi profesionalidad queda avalada por mi trayectoria", asegura.

En un análisis más amplio de la pasada temporada, ha comentado. "Fue un curso complicado, tremendamente duro. Con cambio de entrenador. Teníamos un objetivo claro que era llegar lo más lejos posible en Europa. Así como la idea firme de terminar en Champions. Peleamos hasta el final pero no nos dio para alcanzar ese cuarto puesto al que todos aspirábamos. Independientemente de la conclusión del campeonato, el Sevilla encadena otra temporada en Europa. Ya van muchos años consecutivos. Se debe valorar. Las expectativas eran otras, pero cabe recordar los equipos de la Liga española que se han quedaron fuera en esa lucha por jugar en el Viejo Continente".