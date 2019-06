En Francia ha habido un pequeño terremoto futbolístico con los descensos administrativos del Nancy y el Socheaux el miércoles pasado. Y uno de los clubes ha sido vinculado indirectamente al Sevilla.

Alain Perrin valoró en la prensa francesa los descensos administrativos de dos de sus ex equipos, el Nancy y el Socheaux, decretado el miércoles por la DNCG (Direction Nationale du Controle de Gestion). "Es consecuencia de falta de ingresos por años continuados en la Ligue 1", dijo el técnico, aunque también habló del Sevilla. "Deberíamos haber recibido dinero del Sevilla", añadió el técnico. El Nancy reclama 3,7 millones por derechos de formación de Lenglet y en Nervión entienden que no debe pagar porque fue rescisión de contrato, contra su voluntad, no un traspaso que genera una plusvalía.

Perrin, no obstante, hablaba de problemas de gestión económica y deportiva más globales: "Hubo oportunidades para transferir algunos jugadores", aseguró el técnico galo.

El Sevilla ya obtuvo la razón en un caso similar cuando el Barcelona se llevó a Keita en 2008 pagando la cláusula de rescisión. La reclamación del Lens en aquel caso quedó sin efecto, ya que perdió ante el TAS (Tribunal Arbitral du Sport) la reclamación al Sevilla de 1,4 millones de euros, porcentaje de la cláusula de rescisión de Keyta cuando lo contrató el Barcelona, por derechos de formación.

Recientemente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo español condenó al Sevilla a pagar el porcentaje correspondiente a Las Palmas de la plusvalía de una venta por Vitolo, que también se fue de Nervión rescindiendo unilateralmente su contrato con el pago de su cláusula indemnizatoria. Se trata de un caso algo distinto, porque en el contrato de traspaso entre Las Palmas y Sevilla sí había un porcentaje fijado, el 12%, de esa plusvalía. Con todo, el club de Nervión recurrió la resolución del TAD, para no tener que pagar los 4 millones a Las Palmas.