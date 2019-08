Sergio Reguilón (Madrid, 16-12-1996) no olvidará su debut con la camiseta del Sevilla fácilmente. Tuvo un gran protagonismo en el partido, en el que se convirtió en la mejor arma ofensiva del equipo de Lopetegui desde el lateral izquierdo. Las críticas en general destacaron su labor. Y fue el propio futbolista el que desveló un dato que le dio más realce a su buen papel: el 0-1 con el que encauzó la victoria sevillista fue su primer gol en la Liga. Hasta este domingo en Cornellá no había tenido la oportunidad de saborear las mieles de marcar un gol en la alta competición el futbolista madrileño.

Hacía año y medio que no marcaba Reguilón en un partido oficial. La última vez fue con el Real Madrid Castilla, el 25 de febrero de 2018, ante el Pontevedra (3-0). Claro que fue en Segunda B, en el grupo I. La temporada pasada, en el Real Madrid, jugó 14 partidos de Liga y lo más que se acercó a la suerte suprema del fútbol fueron dos asistencias. En la Liga de Campeones también tuvo participación ofensiva. Disputó cuatro partidos, pero en esta competición su pase de gol fue amargo: asistió a Asensio para hacer el estéril 1-3 ante el Ajax, que fue un rodillo en el Bernabéu y ganó por 1-4.

En sus 22 partidos oficiales con el Real Madrid, pues a los 16 referidos hay que sumar cuatro de la Copa del Rey, no había tenido la oportunidad de marcar Reguilón. "No puedo pedir más que meter el primer gol en liga con el Sevilla", reconocería después el lateral cedido por el Madrid. "Es un día muy especial por anotar mi primer gol en Primera División y por la victoria", añadió, antes de recordar que daba igual quién marcase.

Lo cierto es que fue él, en una de sus múltiples percusiones. Pero el gol y la faceta ofensiva no fue su única aportación. Además de brindarle la ocasión a Nolito de marcar el 0-2, con un saque de banda habilísimo en el que vio el pasillo en la defensa rival, a Reguilón se lo pudo ver arengando a los suyos en uno de los recesos de hidratación. "Esto no se escapa, ¿eh? Me cago en mi puta madre", se le escuchó, demostrando el mismo coraje para correr la banda que para animar a sus compañeros a sus 22 años.

En su etapa de formación marcó dos goles con el Castilla en Segunda B, el referido al Pontevedra y otro al Cerceda (0-2). Y cedido en el Logroñés, en la misma categoría, anotó ocho, si bien esa campaña, la 16-17, jugó más de extremo izquierdo. Un año antes, el 15 de diciembre de 2015, fue cuando pudo jugar como visitante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la primera ronda de la Copa del Rey.

El Sevilla de Emery, con futbolistas como Coke, Escudero (único superviviente de aquella plantilla junto a Carriço, que no jugó aquel día), Iborra, Nzonzi, Reyes e Immobile en el campo, venció por 2-0 y pasó de ronda, con un jovencísimo Reguilón. Al día siguiente cumplió 19 años. Y aquel partido fue como un regalo para un futbolista entonces en crecimiento. En Cornellá demostró que, ya con 22 años, es un jugador bastante maduro...