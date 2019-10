El gol de Luuk de Jong al Levante, junto a su evidente efecto eufórico, extático, tuvo un efecto balsámico en varios sentidos. En primer lugar para el propio futbolista, al que empezaba a pesarle el sambenito de delantero torpón, incapaz de convertir en gol lo que le llegaba. En segundo lugar para el Sevilla, que sacó adelante un pleito complicado ante su gente y evitó un mal trago como el día del Celta o uno peor, como el del Madrid. En tercer lugar, para Julen Lopetegui y su gestión de la delantera y de la fase ofensiva del equipo. Y en cuarto lugar, para Monchi y la planificación, aunque este debate se prorrogará mientras dure la competición y haya objetivos en juego. Pero con todo ese efecto curativo para distintos pacientes, ese gol no debe solapar la realidad de que al Sevilla le sigue costando un mundo hacer un gol. Y no es cuestión de señalar siempre al delantero centro, sea cual fuere.

Ante el Levante, el Sevilla de Lopetegui logró un récord, recogido por la compañía de análisis de datos Opta, al convertirse en el equipo de la Liga que más centros ha realizado en un partido hasta esta novena jornada. Nada menos que 49 centros o pases al área del Levante, incluyendo los 9 saques de esquina que botó. Sólo muy al final, en uno de esos arrebatos que tuvo el conjunto nervionense desde su hiperactiva banda derecha, logró concretar el centro ganador, tras un excelente pase profundo de Franco Vázquez que aprovechó Jesús Navas para ponérsela, por fin, en la cabeza a De Jong, que había salido al campo casi un cuarto de hora antes por Nolito, en el minuto 72. El éxtasis llegaría en el minuto 85.

De Jong, tras su noche aciaga en el Camp Nou, se quedó en el banquillo y Lopetegui, permeable al debate y también con el criterio de poner de titular al delantero que se había quedado las dos semanas de parón trabajando en Sevilla, le dio el nueve del equipo a Chicharito. Pero esto no cambió la dinámica de partidos anteriores, porque el Sevilla, tras un inicio dubitativo, ya desde la primera parte puso a funcionar su maquinaria ofensiva, con esas percusiones constantes de sus verticales costados, con continuos cambios de orientación para buscar los resquicios de la basculación defensiva del Levante, sin que se tradujera efectivamente en el marcador.

49 - Sevilla attempted 49 crosses against Levante (including corners), the most by a team in a LaLiga game this season. Siege. pic.twitter.com/fRo8AfvbRM