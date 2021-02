El acta arbitral refleja un "manotazo" de Bordalás al delegado de campo

El acta arbitral de Martínez Munuera recoge un "manotazo en el brazo" de José Bordalás al delegado de campo del Sevilla, el ex árbitro Paco García Payán, durante el rifirrafe que se formó entre ambos banquillos cuando Ocampos era retirado en camilla por la dura entrada de Djené.

El valenciano no es excesivamente severo en la redacción del acta, por lo que Julen Lopetegui, que también fue expulsado, no se expone a una dura sanción, aunque no podrá estar en el banquillo en el siguiente partido de Liga ante el Huesca.

En cuanto a Bordalás, al que expulsó por ese agarre con su homólogo en el Sevilla, dice así el acta: "En el minuto 54 el técnico Bordalás Jiménez, José, fue expulsado por el siguiente motivo: tras la acción redactada en la expulsión del entrenador local, irse de forma enérgica al centro del campo debiendo ser sujetado por el delegado de campo, al que le dio un manotazo en el brazo".

Asimismo, el extracto del acta referido a la roja al entrenador sevillistas dice así: "En el minuto 54 el técnico Lopetegui Agote, Julián, fue expulsado por el siguiente motivo: una vez que salió del área técnica para preocuparse por la salud de uno de sus jugadores, encararse y gritar al banquillo visitante de forma enérgica, con ánimo de confrontación, lo que provocó una reacción de todo el banquillo visitante".

Por último, la expulsión del central del Getafe, que fue sugerida por el VAR dado que Martínez Munuera ni siquiera pitó falta y el juego se paró porque Suso echó el balón fuera al oír los gritos de dolor de Ocampos, se justifica así: "En el minuto 54 el jugador (2) Dakonam Ortega, Djené, fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada con el pie en forma de plancha usando fuerza excesiva, impactando en el adversario, siendo dicha acción en la disputa del balón".

El partido, que comenzó muy bien el Sevilla, se empezó a ensuciar tras la anulación del gol de Ocampos por unas manos que se intuyen, pero que ninguna imagen termina de aclarar. Martínez Munuera dio gol, pero González González lo invitó a revisar la jugada desde el VAR. Y ante la duda, el reglamento invita a que prime el criterio inicial del árbitro. La presunción de inocencia, ante la falta manifiesta de prueba de cargo -permítase la licencia jurídica-, faltó en la aplicación del reglamento.

Martínez Munuera ha tenido arbitrajes polémicos dirigiendo al Sevilla, como el del Santiago Bernabéu la temporada pasada, cuando anuló un gol a De Jong en un córner por un bloqueo de Gudelj.

Y esta misma temporada ya dirigió el Getafe-Sevilla de la primera vuelta, y anuló un gol a Rakitic que también suscitó mucha polvareda, aunque parece que En-Nesyri partió en posición ligeramente adelantada respecto a la del último defensor, Nyom en aquel caso.