Un presupuesto ajustado de 226 millones de euros

José María Cruz ha presentado ante la Junta General de Accionistas del Sevilla, marcada por la ruptura con los americanos, un presupuesto para la presente temporada de 226,6 millones de euros. El director general del Sevilla, además, presentó las cuentas del pasado ejercicio, con un beneficio de 1,183 millones de euros, que fueron aprobadas por una mayoría del 82% del capital representado.

Cruz expuso el presupuesto para la temporada 2020-21, que será, en principio, de 226,6 millones de euros, la mayor parte correspondiente a gastos en la plantilla. El Sevilla estima que tendrá una cifra de negocios de 182 millones, con unos beneficios por traspasos de 42,8 millones de euros, así como unos ingresos menores de 1,4 millones de euros.

El director general explicó que los costes de la primera plantilla volverán a aumentar esta temporada, ya que estimó los salarios los salarios, primas y amortizaciones anales en unos 169 millones de euros, además de los 57,5 millones de euros en concepto de gastos operativos de la entidad no aplicables al primer equipo. "De cumplirse este presupuesto habría un resultado de cero, aunque no es más que una herramienta de gestión que da una estimación de por dónde se puede ir, si todo mejora, en cuanto a los ingresos para obtener un resultado positivo", quiso advertir Cruz.

Los ingresos previstos para la presente temporada se desglosan así:

83,8 millones por derechos televisivos (4º en la Liga)

80,65 millones por competiciones (Champions, ¿si llega a cuartos de final?).

42,8 millones por traspasos

18 millones por marketing

1,4 millones de ingresos menores

0 euros abonos (mejoraría si hubiese público durante la temporada)

Igualmente, la Junta aprobó con el 81,06% de los votos a favor y el 18% en contra, un reparto de dividendos de 413.878 euros, es decir, 4 euros por acción, así como que la cantidad restante de 769.439,15 euros de beneficios irá a los fondos propios (reservas voluntarias).

El director general del club comenzó explicando esa salvedad que hicieron los auditores en el capítulo de ingresos y gastos, por imputarse al ejercicio que finalizó el 30 de junio partidas correspondientes a las competiciones en julio y agosto.

"Al suspenderse las competiciones por la pandemia, algunos partidos se jugaron en junio, julio y agosto. La entidad, tras analizar pros y contras, tomó la decisión de imputar todos los ingresos televisivos y de UEFA al ejercicio 19/20, aunque algunos partidos se disputaran transcurrido el ejercicio. Otros clubes han hecho lo mismo y, tras consultar con LaLiga y UEFA, se nos dijo que estábamos en nuestro derecho. El informe tiene esa salvedad, pues los auditores entienden que la práctica no es la correcta y que nuestros ingresos 19/20 están sobrevalorados en una cantidad de 11.650.000 euros netos. Eso no tiene ninguna consecuencia para la entidad. Los auditores tienen que reflejarlo porque es su obligación y la JGA tiene la facultad de aprobar o no dichas cuentas", explicó Cruz.

165 millones el coste de la plantilla 19-20

Así, en el informe de cuentas del ejercicio 2019-20 se refleja una cifra de negocio de 145 millones de euros, con un capítulo de enajenaciones y plusvalías de 65,4 millones y "otros 7 millones de euros, que no pueden considerarse dentro de la cifra de negocio pero obedecen a cesiones y otros resultados no vinculados a la venta de futbolistas", según el informe. El montante total de ingresos fue de 217 millones.

Los principales gastos del ejercicio fueron por el coste de la primera plantilla, en concepto de gasto salarial: 100,2 millones. Y a ello hay que sumar el coste de amortizaciones y las cesiones de Bono y Reguilón: 64,5 millones. El montante total del coste de la plantilla ascendió a 164,8 millones, superior en 30 millones al de la 18/19.

A esos costes hay que sumar 24 millones correspondientes al personal que no es de la primera plantilla, así como a la remuneración del consejo. El total de gastos es de 50 millones de euros.

El resultado entre ingresos y gastos da un total de 1.183.000 euros de beneficios, tras impuestos, algo menos que temporada anterior (2,5 millones).

En el capítulo de ingresos hay que reseñar 36 millones de premios por competiciones, sobre todo por la consecución de la Europa League. Por abonados ingresó el Sevilla 8,1 millones de abonados, una cantidad menor a los iniciales 13 millones, por la devolución de la parte proporcional a los partidos sin público y la bonificación con vales a los abonados. Los derechos de retrasmisión televisiva de la Liga reportan de 82,6 millones, mientras que por marketing hubo 17,9 millones.

El gasto límite de la plantilla está muy por debajo de lo establecido, según expuso Cruz. "Mientras que en el ratio de deuda neta estamos en el 20,3%, siendo el límite del 100%", expuso. El ratio de pasivo exigible ajustado está en 98,4 millones cuando el patrimonio mínimo es de 50 millones. "Casi lo doblamos", justificó.