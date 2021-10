Junta de Accionistas: el día de la gran batalla

Ha llegado el día de la gran batalla. El Sevilla vivirá hoy una lucha fratricida a la que asiste anodadado no sólo el sevillismo, sino el fútbol español: el enfrentamiento entre los dos grandes grupos accionariales, incluyendo el matiz paterno-filial, el toque escabroso, del duelo entre José María del Nido Benavente y su primogénito, José María del Nido Carrasco. Será la Junta más caliente desde la del World Trade Center, hace más de 24 años. De aquel 15 de mayo de 1997, en el que fue Del Nido protagonista con su "qué casualidad, Miguel", a este 26 de octubre de 2021, en el que volverá a atacar con dureza la gestión del actual consejo en su intento de asaltar el poder en el club.

Con el Sevilla a tiro del liderato, y un partido menos, y después de hacer disfrutar al sevillismo en el primer día de aforo completo del Ramón Sánchez-Pizjuán, la realidad lleva en la tarde de hoy a Fibes (18:00), donde tendrá lugar la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria. Ésta fue convocada el 12 de agosto por Sevillistas Unidos 2020, la sociedad que representa al fondo estadounidense 777 Partners y que introdujo Castro en su consejo de administración en 2018, tras la compra frenética de acciones que comenzó Del Nido, quien tiene entre ceja y ceja volver a presidir el club al que encumbró desde su llegada en 2002 hasta su dimisión cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena a prisión por el caso Minutas en diciembre de 2013, tras la sentencia de la Audiencia de Málaga en diciembre de 2011.

Ahora las alianzas son otras, aunque los frentes están bien definidos: de un lado, Castro, con lo que queda de Sevillistas de Nervión (Francisco Guijarro y Carolina Alés), José María del Nido Carrasco y la familia Carrión Amate. De otro lado, Del Nido y el resto de su familia, apoyado en los Americanos -los convocantes de la Junta, a la que no acudirán y estará representados por Del Nido- y otros accionistas descontentos. Y en medio, la plataforma minoritaria Accionistas Unidos (AU), que ya manifestó que estará contra el cese del actual consejo de administración, más que con Castro. Es decir, que el 5,3% del capital social que representan se alinea con el actual consejo y, sobre todo, contra los Americanos y quienes se apoyen en ellos. En AU molestó especialmente que los Americanos, que fueron los que convocaron la Junta, no acudan a ésta y hayan sindicado sus acciones con Del Nido, en un 10% según ellos mismos.

"Nuestro posicionamiento no va en el sentido directo de apoyar a nadie", quiso aclarar ayer José Parra, presidente de AU en Cope Sevilla. "Nosotros queremos apoyar al Sevilla y a su afición. (...) En su momento nos manifestamos en la Junta General en contra de la alianza que en su día el señor Castro tuvo con 777 Partners, y de hecho los incorporó a su consejo de administración", recordó. "En esta ocasión, vamos a votar en contra del cese del consejo de administración, porque entendemos que la estabilidad está en este momento aquí, y cualquier otra decisión sería facilitar la introducción de capital ajeno al Sevilla dentro del club", dijo. "Hace unos años, en el consejo de administración entró el señor León, que venía de Córdoba y no tenía ninguna relación con el Sevilla, y eso lo hizo el señor Del Nido", recordó Parra.

Del Nido justifica su asalto al poder por las cuentas del club, deficitarias en 41,4 millones en el pasado ejercicio. Las dos partes dicen que ganarán y Castro cuenta con una "abrumadora respuesta de sevillista que nunca han votado" y que ahora han sindicado las acciones con su grupo. Pero puede que lo que suceda ya por la noche, cuando se vote la petición de remoción y elección del nuevo consejo, no se quede ahí. Del Nido ya avisó que si perdía no iba a rendirse y es probable que por ambas partes continúe la judicialización actual después de la Junta. Es decir, hoy es la gran batalla, pero la guerra no ha hecho más que empezar y a ver cómo se llega a la deseada paz. Eso es lo que se pregunta el sevillismo...