Lopetegui reta al péndulo

En el termómetro de las redes sociales toca pico de euforia. Elogios encendidos a Julen Lopetegui, sobre todo en lo referente a los números y a su seguridad defensiva. Las porterías a cero son un motivo de orgullo (en tiempos de Manolo Jiménez tomaban cierto tinte de mofa), nada que ver con hace tres días, cuando los comentarios ardían contra su concepción del fútbol. Es el lado del péndulo que suma y al que desafía el hijo del levantador de piedras.

Pero todo tiene una corta fecha de caducidad. Hasta el jueves. El fútbol es efímero. El Dinamo de Zagreb es ya “la próxima curva”, citando al propio interesado, que este viernes cumplió 100 partidos en la Liga con el Sevilla con unos números de infarto. 57 victorias, 26 empates y 17 derrotas. No hay que hacer cuentas para sacar los porcentajes. 143 goles a favor y 83 en contra. Lo de los partidos sin encajar un gol es de exposición: casi la mitad, 47 partidos con la puerta a cero. Si se cuentan los partidos en todas las competiciones esta cota se amplía a 67. Y lo mejor son las sensaciones, que a los rivales les cuesta siquiera fabricar media ocasión en el área de Bono.

Lopetegui supera a todos en número de triunfos en sus 100 primeros partidos de Liga. 52 Helenio Herrera, 50 Campanal, 49 Emery, 44 Cardo, 35 Carriega y Caparrós. Y el vasco también es el que menos pierde. Su 17% está por encima de los Sevilla de Sampaoli, Juande Ramos y Luis Aragonés.

El Barça, a 12 puntos; el Atlético, a 14

El sevillismo que hace sólo unos días, tras tres empates, un derbi perdido y un mes sin ganar, juraba en arameo tras no pasar del empate en el estadio en el que no hace mucho salía escaldado cada vez que lo visitaba, saca pecho ahora y espera para este sábado un tropiezo del Real Madrid que puede hacer que la lucha por el título se vuelva a poner graciosa. El líder a seis puntos por arriba, pero lo que debe enorgullecer al aficionado es echar un vistazo abajo. El tercero, que no es otro que el Betis, está a 10 puntos; el Barcelona a 12 y el Atlético a 14. Tienen que jugar aún, cierto, pero... en dos palabras, “impre”, “sionante”.

La aportación de Tecatito Corona y Martial, más la adaptación del Papu Gómez a una posición en la que está siendo desequilibrante, ofrece más variantes en ataque a un modelo que tiene en la seguridad defensiva una de las bases del proyecto. Y todavía está por aparecer Ocampos y una versión medio decente de En-Nesyri, tremendamente decepcionante desde que ha llegado de la Copa de África pese a la confianza que le ha dado el entrenador.

Lopetegui sigue a lo suyo mientras el debate sigue en la calle. Toca elogios, aunque sea sólo hasta el jueves. Ya eso será otra historia, cualquiera sabe qué signo tomará.