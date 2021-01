El Papu Gómez rechazó un ofertón de Al-Hilal: quiere el Sevilla

Esta semana debe ser decisiva para rematar la planificación del Sevilla en este mes de enero. Después de las negociaciones abiertas el viernes por la noche, todo indica que el Papu Gómez ya está haciendo las maletas rumbo a Sevilla. En Italia se hacen eco del avance de las negociaciones e incluso publican un mensaje de su mujer en las redes sociales con una frase que suena mucho por Nervión: "Lo mejor está por llegar".

Pero lo más curioso quizá es que el argentino, cerca de 33 años, ha rechazado una gran oferta del Al-Hilal de 5 millones de euros netos, por tres años. La oferta del Sevilla al futbolista sería por tres temporadas, pero con un montante inferior, casi la mitad aproximadamente.

También mostró un fuerte interés el Hertha Berlín, que intentó pescar en el río revuelto de la rota relación del Papu con Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta. Pero el volante y mediapunta bonaerense, que cumplirá los 33 años el 15 de febrero, se ha decantado por España... y por el Sevilla concretamente.

Así pues, si Antonio Percassi, empresario y presidente del club de Bérgamo, no fuerza la negociación después de unos primeros contactos en los que hablaron de una oferta de 6 millones de euros (algunas fuentes hablan de 6,5 millones) más dos en pluses por rendimiento, en breve podría cerrarse el acuerdo. Percassi, hombre de empresa –vinculado a Benetton, abrió la primera tienda Zara en Milán– y ex futbolista del Atalanta, sabe que el club tiene un problema de difícil solución con el futbolista argentino y que el Sevilla le podría ofrecer una salida factible para todas las partes. Con lo cual, no parece que vaya a emborronar el asunto.

El Papu Gómez pasó en diciembre, tras un fuerte desencuentro con Gasperini al cambiarlo en el descanso en el Atalanta-Mydtjilland de Champions, de capitán del equipo a estar apartado, aunque antes lo puso en Amsterdam, donde ganó su equipo por 0-1 y ante la Juventus (1-1). No juega desde el 16 de diciembre y entonces fue cuando Monchi vio la opción de echar el anzuelo.

Con el Papu, Lopetegui ganaría un jugador con doble rol: mediapunta con desborde y gol y mediocampista ofensivo con gran manejo del balón. En el Atalanta ha jugado 252 partidos en seis temporadas y lo que va de ésta, marcando 59 goles, una cifra estimable para un jugador de 1,67 metros, y dando 72 asistencias de gol.