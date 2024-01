El 'momentazo' del entrenamiento del Sevilla: suena la canción de Sergio Ramos en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla ha abierto las puertas del Ramón Sánchez-Pizjuán para que todos sus aficionados puedan presenciar el entrenamiento del primer equipo. Como era de esperar, uno de los mayores atractivos era la presencia de Sergio Ramos en Nervión, quien ha dejado el 'momentazo' del día.

La nueva colaboración del defensa camero con 'Los Yakis' ha dejado una de las canciones del momento en España: 'No me lo contradigas'. En los altavoces del Ramón Sánchez-Pizjuán, sonó precisamente con Sergio Ramos sobre el césped, que no paró de sonreír e, incluso, se arrancó a 'tararearla'. Sus compañeros también dejaron reacciones muy curiosas. Puede ver el vídeo en la cabecera de la noticia.