Sergio Ramos: "No contemplo la opción del Sevilla igual que el Sevilla no la contempla"

Sergio Ramos ha sido preguntado durante su comparecencia para despedirse del Real Madrid, en la que ha abierto la polémica al decir que el club blanco le comunicó que ya no estaba vigente una oferta a la baja, por la posibilidad de volver al Sevilla.

El futbolista camero ha protagonizado todo tipo de rumores desde que se enquistó su renovación con el Real Madrid y la opción del Sevilla ha salido más de una vez en los medios de comunicación, más en en la capital de España, como mera especulación, que en la capital de Andalucía, eso es cierto.

Ahora, el futbolista lo ha zanjado al ser preguntado por esa cacareada opción de contactos para su vuelta: "El Sevilla es el otro equipo de mi corazón, el equipo de mi vida, pero a día de hoy no contemplo esa opción al igual que el Sevilla no lo contempla. Es un momento diferente, tanto para ellos como para mí, no se contempla".

Es más, preguntado sobre su futuro inminente, ha dicho que será a partir de ahora cuando empiece a buscar ofertas, porque siempre tuvo al Madrid como preferencia pese a que desde enero era agente libre: "No hemos pensado en ningún momento el tema de ningún equipo. A partir de enero es cierto que entro en el mercado y ha habido alguna que otra llamada, hay clubes interesados, pero en ningún momento tuvimos en mente salir del Real Madrid. No hemos buscado y a partir de ahora buscaremos".

Recientemente, Monchi también habló del asunto, y contribuyó en cierta manera a la incertidumbre al no negar categóricamente la posibilidad de un regreso Sergio Ramos. "Es jugador del Real Madrid y creo que él ahora está en conversaciones para seguir en el Madrid, sólo puedo decir esto", dijo, tras negar en cambio otros rumores que vinculaban a algunos nombres de jugadores con el club de Nervión.