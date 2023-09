El Sevilla inscribe a Januzaj en LaLiga, en espera del mercado árabe

Adnan Januzaj seguirá en el Sevilla... al menos unos días más. El comité de dirección no ha encontrado acomodo al futbolista belga que llegó como agente libre el pasado verano y firmó por cuatro temporadas, hasta 2026.

Tanto es así que el Sevilla se ha visto obligado a inscribirlo este viernes, último día habilitado para la inscripción de jugadores en LaLiga. Así consta ya en la web de la patronal de clubes, en la que ya no aparece desde esta mañana Papu Gómez tras la rescisión de su contrato. Aunque está sin dorsal, pese a que el Papu ha dejado libre el 24.

Las razones para su inscripción, pese a ser un claro descarte del Sevilla, son varias. Entre otras, y la principal, es que si el Sevilla no lo inscribe el futbolista puede denunciarlo por tener contrato en vigor y no serle permitido ejercer su trabajo por no tener ficha.

Además, Januzaj ha tenido ofertas del fútbol árabe. Y Arabia Saudí amplió el plazo del mercado de fichajes hasta el 7 de septiembre, una maniobra que supuso un pequeño terremoto por lo que puede suponer para los clubes europeos que les fichen futbolistas fuera del plazo para poder inscribir en sus ligas. Pero que también supone un alivio para casos como el del internacional belga.

El Sevilla tiene ahora un margen para poder buscar una salida efectiva de Januzaj, que apenas participó la pasada temporada antes de ser cedido al Basaksehir. El club turco volvió a interesarse en el jugador, pero finalmente no hubo acuerdo con el Sevilla para una nueva cesión, por los términos económicos de la misma. Así, Arabia Saudí se presenta como el hilo de fina esperanza para que el Sevilla encuentre una solución a Januzaj. Con tres años más de suculento contrato, un acuerdo para la rescisión sería carísimo, imposible.