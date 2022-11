El Sevilla no liberará a sus diez mundialistas antes de la fecha oficial, el 14 de noviembre

El Sevilla no liberará a sus diez internacionales antes de la fecha prescrita por la FIFA en la que tienen que incorporarse a sus respectivas selecciones que disputan el Mundial de Catar. Así, Jorge Sampaoli podrá contar si lo cree oportuno con los diez mundialistas para el partido de este domingo en Cantabria, ante el Velarde, de Regional Preferente.

Según ha podido saber este diario de fuentes solventes del club, el Sevilla ha optado por respetar su programa de entrenamientos y partidos sin tener en cuenta el lógico deseo de sus diez mundialistas de anticipar su permiso para incorporarse a sus respectivas convocatorias.

La FIFA prescribió el lunes 14 de noviembre como fecha oficial para la incorporación de los mundialistas a sus selecciones. Sampaoli ya advirtió en la previa del partido de esta tarde ante la Real Sociedad que quiere contar con los mejores, incluidos los 10 mundialistas. "A mí el club no me informó de nada y yo voy a contar con los mejores que tenga. Si el club me informa de que hay un acuerdo, serán liberados. Mi intención es que el domingo jueguen los mejores, como en cada partido, que los mejores sean los que representen al club", dijo antes de que el Sevilla adoptara esta decisión.

Los diez posibles mundialistas del Sevilla, dado que todos no han sido aún convocados oficialmente, son los argentinos Acuña, Papu (bajas hoy ante la Real Sociedad por molestias) y Montiel (que sí puede jugar la Copa pese a su sanción en Liga de tres partidos) daneses Delaney y Dolberg, ya citados oficialmente, los marroquíes Bono y En-Nesyri, el brasileño Alex Telles, también convocado para el Mundial ya, y los serbios Dmitrovic y Gudelj.