Una prueba de lo que puede cambiar el fútbol para un equipo la protagonizó el Sevilla, que pasó de liderar la tabla de clasificación tras ganar con autoridad en tres plazas ajenas a ser desnudado por el Real Madrid y aflorar todas las dudas que permanecían latentes.

Rizar el rizo es lo que hizo el equipo de Julen Lopetegui en su última comparecencia ante el Eibar en Ipurua, que, con el paréntesis de la campaña pasada y la victoria con Pablo Machín, es un estadio que comienza a convertirse en mansión de los horrores para el equipo blanco. Allí recibió con Vincenzo Montella una de las derrotas más dolorosas y vergonzosas que el sevillismo recuerda, un 5-1 que aún está en la retina de los aficionados que la vivieron. Pero la remontada sufrida en sólo dieciséis minutos de la segunda parte del partido del jueves (del 68 al 82) coloca al proyecto de Lopetegui en un momento delicado de dudas que puede llegar a ser peligroso si no se corta de raíz.

Un bloque que defensivamente parecía impenetrable, que apenas concedió ocasiones (sólo un disparo a puerta en Cornellá) en tres partidos como visitante, se derrumbó como un castillo de naipes cuando lo tenía todo a favor en un campo complicado con un 0-2 que, increíblemente, no sirvió para ganar el partido.

La afición sevillista, tras asistir a un espectáculo que no le gustó en el Sánchez-Pizjuán ante el Real Madrid con la primera derrota del curso y que vio por televisión la pésima gestión de la ventaja alcanzada en Ipurua, discute ya con el argumento de los resultados algunas de las decisiones de Lopetegui. El caso Dabbur dio un paso más con una nueva ausencia en la convocatoria del israelí, pero quizá sorprendió más que el entrenador guipuzcoano, que el día antes había defendido a De Jong ante los medios de comunicación, decidiese mandarlo al banquillo eligiendo a Munir como sustitito y dejando también a Chicharito fuera del once.

Otras decisiones de Lopetegui también han sembrado dudas y hasta alguna que otra cara destemplada de sus jugadores. Joan Jordán, que ha sido de los primeres jugadores sustituidos en todos los partidos (inclusive ante el Qarabag), mostró su enfado cuando el de Asteasu lo sustituyó por Gudelj en Eibar en el minuto 68, justo tras el 1-2 de Orellana de penalti.

Todo esto adquiere una dimensión mayor cuando los resultados no acompañan, está claro, y las dos derrotas consecutivas han hecho que el Sevilla pierda las posiciones de privilegio que mantenía y que ahora tenga que lidiar con la ansiedad de tener que salir de la medianía en la que se encuentra. Es cuando pueden aparecer los nervios y cuando marca la tendencia si los conceptos están consolidados o no.

Desde luego, el rival que tiene el Sevilla mañana en Nervión no va a ayudar, pues la Real Sociedad es de los equipos más en forma de la Liga, con tres triunfos consecutivos. Y Monchi sabe que Lopetegui todavía no ha calado entre el sevillismo...