Los relevos del núcleo duro: Koundé, Fernando, Jesús Navas...

Con Jules Koundé en el escaparate de la Eurocopa, aunque tiene dura competencia en el eje de la zaga de Francia, y Fernando a punto de cumplir 34 años, a la dirección deportiva del Sevilla no le queda más remedio que ir buscando relevos de garantías. Monchi ya tiene pasos adelantados en el rastreo del mercado para que el equipo de Julen Lopetegui mantenga una de sus señas de identidad más significadas: la solidez. El núcleo duro que conforman Koundé, Diego Carlos y Fernando necesita relevos de peso y por ahí llegará uno de los esfuerzos del club de Nervión, que tendrá casi imposible retener por segundo año consecutivo al joven central galo. Es más: necesita su gran venta para ajustar el plan.

Uno o dos centrales llegarán a la disciplina del Sevilla seguro, máxime después de que Sergi Gómez apenas haya jugado partidos y minutos muy secundarios y Rekik apenas haya sido utilizado como central en su primer año como sevillista. Y la Eurocopa se puede presentar hasta como un escaparate en el que Koundé incluso puede subir su ya de por sí altísima cotización, después de que el Sevilla rechazara la primera oferta firme por él el verano pasado, procedente del Manchester City de 55 millones de euros. Posteriormente el Real Madrid fue vinculado con el central de 22 años, también en la mira del Manchester United, constante fuente de rumores.

La puja podría retrasarse con el torneo internacional, pero existirá y dará réditos al Sevilla para acudir con fuerza al mercado, aunque también era una venta que ya previó José María Cruz desde que presentara un arriesgado presupuesto en el que se contemplaban los cuartos de final de la Champions como fuente de ingresos por rendimientos deportivos. Es decir, que Lopetegui perderá seguro uno de sus pilares más fiables, el defensa que ocupa el perfil diestro que apenas tiene relevo en la plantilla.

Con Diego Carlos el caso es distinto. Se abrieron unas conversaciones con él y su agente para la renovación de su contrato, pero el brasileño ha dejado más de una vez mensajes crípticos sobre su futuro inmediato. De momento hay tranquilidad en cuanto a los movimientos a su alrededor, también porque no tiene el valor de mercado de Koundé, es un futbolista que en partidos importantes ha cometidos errores técnicos, penaltis, ve demasiadas tarjetas..., aunque sus servicios en el Sevilla son indudables y lo normal es que se quede como parte del núcleo duro del equipo de Lopetegui.

También seguirá siendo parte de ese núcleo duro Fernando, que está a punto de concluir quizá su temporada más madura, más completa en prestaciones, peso específico en el equipo y números, con tres goles y cinco asistencias en 44 partidos y 3.503 minutos. Jamás había tenido esos números y la cifra que más se le acerca son los tres goles y tres asistencias de su primer curso de sevillista. Sólo en la temporada 2013-14, la última en el Oporto antes de firmar por el City, superó el minutaje (3.948), claro que tenía 27 años. hizo un gol y dos asistencias y vio las mismas amarillas que en esta temporada, 8, y también fue expulsado una vez: precisamente ante el Sevilla en la ida del cruce con el Oporto (1-0), por doble amarilla, como este curso en la semifinal copera en el Camp Nou.

No ha sido muchas veces expulsado en su carrera Fernando, que todavía tiene cuerda pero que cuando empiece la temporada siguiente ya tendrá 34 años, ya que los cumple en julio. Y Gudelj no ha sido el relevo deseado en esta segunda temporada. El medio centro serbio, un jugador de club para completar plantilla, no alcanza ese peso específico que tiene el brasileño en el esquema de Lopetegui.

Monchi debe buscarle un relevo que sí garantice esa prestación cuando falte Fernando y en este sentido empiezan a surgir nombres vinculados al Sevilla en esa posición, alguno de bajo perfil, como el de Lucas Torró, medio centro de 26 años y 1,90 metros de Osasuna con cierta experiencia en la Bundesliga.

Otro caso de veteranía es el de Jesús Navas. Aunque parezca incombustible, en noviembre cumplirá 36 años... Y el salto competitivo del Sevilla pedirá más esfuerzos, en Liga y en Champions. Jonathan Clauss, extremo y carrilero del Lens que ha despuntado tardíamente, a sus 28 años, también ha sido vinculado desde la revista Kicker, aunque parece otro perfil demasiado bajo... El baile de nombres sólo ha comenzado.