Palop y su comentario sobre la tarjeta a Roque Mesa

Andrés Palop, un mito en la historia del sevillismo, se ha visto envuelto también por la polémica jugada de Roque Mesa y Pau López. El guardameta, comentarista de BeIN LaLiga del derbi, dio su opinión:“Se ve claro que Roque, en vez de apartarse y dejar que saque, porque no puede interferir nunca el jugador al portero, al final se mete en la carrera de Pau. Pau es más listo y provoca esa tarjeta y perjudica al Sevilla”, dijo en directo.

“Sé que muchos sevillistas están molestos”, escribió Palop ayer en Twitter ante la avalancha de mensajes negativos que ha recibido. “Siento que después de la frustración de no poder ganar el derbi se centre todo en esta jugada y que en ella esté un servidor comentándola y dando su opinión siempre real y verdadera y que yo respondo por ella. (...). A todos los sevillistas que son los que realmente me importan sólo quiero decirles que soy transparente, nada ni nadie influye en mi forma de ser y por lo tanto mientras los medios quieran que participe como comentarista voy a hacer mi trabajo de una manera plural y analizando todo lo que suceda de manera imparcial para cada equipo que me permitan comentar”, dice el mítico meta.

Palop añade que se ha “sentido decepcionado con muchos comentarios que de manera egoísta se han producido sobre mi persona tanto en redes públicas como en mensajes privados . Es una decepción pasajera”, dijo, antes de dar las gracias “a todas las personas que entienden mi forma de ejercer, que la valoran y que también entienden que las opiniones hay que respetarlas”.