Nueva final para el Sevilla en Alemania, concretamente en la localidad de Duisburgo. Los blancos disputan los cuartos de final de esa Liga Europa que conquistaron en cinco ocasiones, nada más y nada menos que cinco veces una competición continental, y lo hacen con todas las precauciones del mundo a pesar del estado de euforia que se desató entre los suyos tras el partidazo contra la Roma. Enfrente estará el Wolverhampton, un rival con menos nombre que otros, pero que es conocido como los 'Lobos' en su país y sólo eso ya debe servir como una seria advertencia.

Apenas han transcurrido cinco días desde que el Sevilla protagonizara una exhibición de fútbol en el mismo escenario, en el MSV Arena de Duisburgo, y borrara del césped a una entidad tan prestigiosa como la Roma. Pero desde Julen Lopetegui hasta el último profesional de la primera plantilla, pasando por Monchi lógicamente, se han empeñado en ejecutar un extraño ejercicio de amnesia. Aquello ya debe estar archivado en la memoria y todo lo que acontezca esta noche será completamente diferente.

El Sevilla, sobre todo a través de sus máximos responsables deportivos, sabe que el exceso de azúcar puede debilitar la intensidad de un equipo y por ello se empeña en conseguir que sus futbolistas sean capaces de abstraerse del gran encuentro de los octavos de final. Sólo importante el Wolverhampton, únicamente Nuno Espírito Santo y los suyos, y ése es el reto que está ahora por delante para tratar de alcanzar las semifinales de la competición.

Borrar del disco duro la exhibición contra la Roma es la primera piedra para que el Sevilla enseñe otra vez su máximo nivel

No hay ni un solo integrante de la plantilla sevillista que piense que el nuevo pulso que se va a plantear en el MSV Arena va a ser más sencillo. Para nada, la mentalización es máxima e incluso se valora hasta de manera algo exagerada el potencial de este Wolverhampton. La escuadra inglesa ha protagonizado una notable Premier League, aunque su rendimiento disminuyó a raíz del parón por la pandemia de coronavirus y por culpa de eso se quedó fuera incluso de los puestos que le daban derecho a repetir en la próxima Liga Europa.

Paradójicamente, los Wolves volvieron con fuerza y consiguieron tres triunfos consecutivos en la Premier después de ese paréntesis de la liga inglesa, pero después cayeron contra el Arsenal y la racha final tuvo cuatro derrotas, dos triunfos y un empate. Aunque peleó la sexta plaza hasta el final, la consecuencia del último traspiés contra el Chelsea fue caer hasta la séptima posición y quedarse fuera de las plazas europeas a pesar de haber sumado los mismos puntos (59) que el Tottenham de José Mourinho, finalmente sexto clasificado.

Los análisis sobre este Wolverhampton han sido múltiples y variados desde que el pasado jueves quedara emparejado con el Sevilla, pero sí conviene destacar un dato objetivo bastante simple. No sólo tiene un entrenador portugués, sino que ocho de los 19 futbolistas que han tenido alguna participación en la pasada Premier League también son lusos. La sucursal inglesa de Jorge Mendes cuenta con Rui Patricio, portero; Ruben Vinagre, defensa; Bruno Jordao, Joao Moutinho, Ruben Neves, centrocampistas; y Diogo Jota, Pedro Neto y Daniel Podence, delanteros. A ellos también casi se les podría sumar el mexicano Raúl Jiménez, ya que su carrera ha transcurrido mayormente en el Benfica.

Koundé y Diego Carlos tendrán trabajo con Raúl Jiménez y deben esmerarse aún más

Precisamente el mexicano, que tuviera un paso decepcionante por el Atlético de Madrid en su primera aventura europea tras brillar en el América de su país, se ha convertido en la gran estrella de estos Wolves gracias a su fútbol y a su poderío goleador. 17 tantos ha sumado en la Premier, a los que habría que añadir otros 10 en la Liga Europa. Está claro que es el principal peligro para Lopetegui y sus scoutings, aunque tampoco se puede obviar a Diogo Jota, con siete goles en Premier, nueve en Europa y uno más en la Cup.

Junto a Ruben Neves, el hombre sobre el que gira todo en este Wolverhampton, y el español Adama Traoré, que es algo así como el increíble Hulk por su musculatura, conforman el cuarteto de principales estrellas con las que se maneja Nuno, aunque existen otros futbolistas de mucho nivel como el veteranísimo Moutinho, un excelente centrocampista.

Como no podía ser de otra forma cuando se analiza a uno de los cuartofinalistas de una Liga Europa en la que también están el Inter, el Manchester United o el Shakhtar Donetsk, por citar tres grandes equipos más, sirva esta relación de nombres para evidenciar que el Sevilla no se va a encontrar precisamente con un rival endeble en el Wolverhampton. Será justo lo contrario, aunque Nuno Espírito Santo tendrá una baja importante en el lateral izquierda, donde el gallego Jonny no podrá estar debido a una lesión de ligamentos. El ex jugador del Celta ha estado presente en 35 de los 38 partidos de la Premier, lo que indica con claridad su importancia para su entrenador.

El Sevilla, mientras, tampoco ha podido recuperar al serbio Nemanja Gudelj tras su positivo por coronavirus a pesar de que ya está pendiente de los últimos test PCR para reincorporarse con el resto de sus compañeros. No tiene ninguna baja más Lopetegui, al menos que se haya trasladado desde esos entrenamientos a puerta cerrada en el búnker de la ciudad deportiva.

La motivación de Banega es máxima y eso debe servir para que el argentino mande siempre

¿Quiere esto decir que la alineación será la misma que contra la Roma el pasado jueves? Para nada es un aserto, ya que el vasco rara vez repite un equipo y siempre trata de mover algunas piezas en pos de refrescar a los suyos y también para sorprender al adversario. En teoría, el físico debe ser mejor para esta cita por la acumulación de unos entrenamientos que la semana pasada eran escasos por las circunstancias y tampoco sería descabellado que salieran exactamente los mismos. Munir o Suso podría ser la duda más lógica, con opciones incluso para Óliver Torres, ya que En-Nesyri parece que le ha ganado la carrera por la titularidad a De Jong con los calores veraniegos.

Son pequeñas dudas a resolver para que este Sevilla que debe tratar de acercarse al nivel que enseñó contra la Roma desde que Daniele Orsato dé su pitido inicial en el MSV Arena. Si consigue llegar a ese nivel, tendrá mucho ganado para estar en las semifinales, pero, ojo, enfrente está un equipo al que se le conoce como los Lobos y eso siempre es inquietante.