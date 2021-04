Gesto del Sevilla a la comunidad musulmana en el inicio del Ramadán

El Sevilla es un club que ha crecido muchísimo en el último año en Marruecos sobre todo, ya que la presencia de tres jugadores de su selección (Bono, Munir y En-Nesyri), más Idrissi cedido en el Ajax, han hecho que haya mucho interés en el norte de África por la entidad sevillista.

Así, el club tuvo este martes un gesto con toda la comunidad musulmana al felicitar a todos sus fieles por el inicio del Ramadán, que abarca desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo.

Bono, En-Nesyri y Munir aparece en una imagen difundida por el club en sus redes sociales con un mensaje de felicitación para este tiempo de ayuno y reflexión para los seguidores del Islam.

Ramadan Mubarak to all those celebrating around the world, from everyone at Sevilla FC. #Ramadan pic.twitter.com/LgVh8KhybD