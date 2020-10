Soldado, que jugó el sábado contra el Sevilla, positivo en Covid-19

Roberto Soldado ha dado positivo en Covid-19, por lo que ha quedado aislado en su domicilio como medida preventiva y será baja para varios encuentros, el primero de ellos el que debe jugar el Granada este jueves en el Philips Stadion de Eindhoven ante el PSV, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League. Se da la circunstancia de que Soldado jugó el sábado contra el Sevilla, cuyos jugadores también han tenido que someterse a test PCR para su estreno en la Champions ante el Chelsea.

El Granada ha comunicado este martes que "tras la realización ayer de las pruebas PCR previstas en el protocolo de la UEFA se ha detectado un caso positivo por Covid-19 en la primera plantilla". "En concreto se trata de Roberto Soldado, que se encuentra asintomático y ha sido aislado en su domicilio, en seguimiento constante por los servicios médicos del club", señala entidad rojiblanca.

Esto provocará que Soldado falte al partido contra el PSV Eindhoven de este jueves y, probablemente, a la mayor parte de los cinco siguientes que jugará el Granada hasta el 8 de noviembre, tres de LaLiga Santander y dos más de la Liga Europa.

El propio futbolista se ha encargado de comunicar a través de las redes sociales que se "encuentra bien" y ha agradecido las muestras de apoyo.

Hola granadinistas, quiero deciros que he dado positivo por COVID. Me duele mucho no poder estar junto a mis compañeros en estos partidos tan especiales, pero me encuentro bien y desde casa animaré como uno más. Desde hoy cuento ya los días para volver. ETERNA LUCHA 💪🏽 pic.twitter.com/i7kHP52por