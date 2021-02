Con el ADN de un fútbol de calle, de sal, de brisa marina y de pillería pero con el poso de ser ya un jugador importante, Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre (Cádiz, 19-11-1993), ha unido sus objetivos a los de un Sevilla que piensa en grande y que lo hace sin ningún límite. Con batallas bonitas que librar ante el Barcelona y el Borussia Dortmund muy próximamente, el ex futbolista de equipos como Liverpool o Milan cumple un rol protagonista en el modelo de Lopetegui, en el que los extremos buscan un juego asociativo que él, según revela, aprendió a entender gracias al fútbol sala.

–La provincia de Cádiz es una fuente inagotable de talento y de futbolistas que al final entienden el juego.

–Hay muchos jugadores que juegan al fútbol sala. Es una buena cantera de la que han salido buenos futbolistas, como en otros sitios, pero la verdad es que de Cádiz hay muchos jugadores. Es un buen sitio porque la verdad es que es una tierra en la que gusta el fútbol y salen muchos futbolistas.

–Quizá es que tiene algo todavía de esa que se está perdiendo, el fútbol de la calle, ante tantas academias, escuelas...

–Todos los chiquillos en Cádiz empiezan con el fútbol sala y después lo compaginan con el fútbol. Puede que sea eso un rasgo más identificativo de esa zona con respecto a otras.

La lesión de Ocampos "No la vi al momento, pero luego cuando salió en camilla me di cuenta de que no podía ser serio y que no era cualquier cosa”

Una semifinal dura "Al final sigue siendo el Barça, aunque somos un equipo que compite muy bien y se lo pondremos muy difícil”

–¿Suso jugó al fútbol sala?

–Sí, yo empecé con un equipo de barrio y cuando con 12 años firmé en el Cádiz. En mi época era el primer año en el que estaba el Cádiz y ahí tuve que decidir y me adentré en el fútbol y ya lo dejé, pero guardo muy buenos recuerdos y pienso que siempre queda algo.

–Son actividades distintas pero que se complementan y al final debe haber cosas que sirven para el fútbol.

–Yo creo que estas cosas siempre son buenas, porque a lo mejor en el aspecto más técnico, quieras o no, mejoras. El fútbol sala es un deporte que su principal características es ésa, la calidad. Te da más calidad, más técnica, más cosas de la calle que al final te pueden valer para el fútbol.

–¿Se echa hoy en falta esa imaginación, esa chispa... y que no sea el fútbol tan académico?

–Yo creo que el fútbol también ya está cambiando mucho, cada vez se está volviendo más competitivo, más físico, se ven ya menos jugadores de menos calidad... lo que reina y por lo que más se apuesta ya es por lo físico porque está dominando mucho. En los últimos años, el aspecto más técnico ha disminiudo un poquito y el aspecto físico ha aumentado bastante.

–¿A Suso le costó adaptarse al fútbol español? Ahora está en un gran momento, pero quizá en su vuelta notó el cambio...

–Yo venía de otro fútbol también. Cuando llegué, llegué bien, pero tuve que parar cuando estaba bien por el tema de la lesión, volví, tuve otra vez que engancharme y otra vez me lesioné... y entonces creo que a lo mejor cuando he estado cogiendo el ritmo he tenido que parar dos o tres veces. Entonces creo que también eso me ha impedido un poquito ir a lo que quería dar, pero ahora sí que he estado entrenando bastante tiempo con regularidad y me encuentro bien.

–¿Está en el mejor momento en el Sevilla o como se quería encontrar cuando firmó aquí?

–Sí, yo creo que por eso firmé y por eso vine aquí, para hacer al equipo más competitivo y ahora estoy en un buen momento, pero siempre digo que se puede mejorar y se puede seguir haciendo más.

–Ahora al extremo se le piden otros registros y ahí Suso puede dar mucho. Pierna cambiada, meterse para dentro... se les pide una serie de cosas y el rol del extremo puro ya no se ve tanto.

–Sí que a lo mejor ahora no se utilizan tantos los extremos puros, de salir por fuera y centrar, es verdad que ahora te piden más que entres por dentro, a pierna cambiada... creo que también depende del estilo de juego que lleva el equipo, si es más de jugar por dentro o tener más la posesión. Creo que depende de muchas cosas pero sí que es verdad que cada vez se ven más jugadores en banda a pierna cambiada y entrando para crear la superioridad por dentro.

Un equipo "Si te fijas, ante el Getafe Munir y el Papu fueron los que marcaron los goles y los dos salieron del banquillo”

Su rol "Es verdad que al extremo ahora se le pide que juegue a pierna cambiada y que cree superioridad por dentro”

–En eso el Sevilla tiene la suerte de tener un amplio espectro de jugadores que pueden adaptarse a lo que pida en cada momento el entrenador.

–El equipo tiene también un banquillo muy amplio y con buenos jugadores. El otro día que ganamos 3-0, el primer gol lo metió Munir que salió desde el banquillo y el segundo fue del Papu Gómez. Al final deciden dos jugadores que habían salido desde el banquillo. Yo creo ahora mismo el Sevilla cuenta con un equipo muy completo y muy amplio.

–¿Y quizá ahora que están Madrid y Barça en un momento de dudas se puede aprovechar en una eliminatoria a doble partido, o sigue siendo el Barcelona?

–Sigue siendo difícil. Yo, como siempre he dicho, en la Liga por muy mal que estén están ahí, van segundos si no me equivoco, siguen vivos en Champions... Seguimos hablando del Barcelona y tienen siempre al mejor jugador de la historia, que juega con ellos, entonces yo creo que es un rival que va a ser muy difícil. Vamos a tener nuestras opciones porque somos un equipo que competimos muy bien, que lo hacemos bien, que sabemos dar la cara, que defendemos y atacamos muy bien, con un sentido muy amplio del conjunto, muy de equipo y estoy seguro de que se lo pondremos difícil.

–Ya ha vivido una semifinales, una final, en la Europa League, pero es un poco a lo que vino aquí, a pelear por títulos...

–Siempre dije que el Sevilla pelea por cosas, siempre es un hueso duro de roer, ya sea en Liga, en la Europa League, este año en la Champions... Creo que somos un equipo duro, difícil y a los rivales les cuesta trabajo. Por todo eso fue una de las cosas por las que vine, por seguir mejorando, para jugar partidos buenos, partidos completos y es una sensación muy bonita.

–Del partido del sábado nos quedamos también con esa imagen de Ocampos. ¿Cómo lo vivistéis en el campo?

–Sí, pero en directo cuando vi la jugada yo no sabía realmente lo que había pasado. Luego ya cuando se retira en camilla suponía que era algo... que no era cualquier cosa, que le había pasado algo. Pero en el campo yo no logré ver nada. Después en las fotos en el vídeo sí se ve una entrada fea, ¿no? y bueno. No sé todavía, a ver mañana, aún no he hablado con él. Mañana (por hoy) hablaré con él y a ver qué tal.

–Por lo menos no tiene rotura ni en hueso ni en ligamento.

–Es una buena noticia para todos. Quizás nos lo esperábamos para largo plazo, al menos no ha sido para tanto y va a volver antes.

–En el Sevilla lo bueno es que no hay una estrella definida; un mes se sale Ocampos, otro En-Nesyri es el MVP de la Liga, otro aparece Suso... El grupo es el que va funcionando.

–Es lo que he dicho antes del partido del otro día. Dos de los tres goles fueron de gente del banquillo. El Sevilla tiene un equipo muy completo y muy trabajado. El que sale te da otra cosita que no te da el que estaba.... Es un equipo que se complementa muy bien la gente que juega y no juega, que tiene muy pocos titulares y eso al final de los partidos hace la diferencia. Un día es uno, otro día es otro... un partido no aparece uno y sale otro y te la lía... Eso también hace al equipo más grande porque el repertorio es amplio.

–Y todo muy bien conjuntado por el cuerpo técnico y por el entrenador, al que Suso conoce bien. Es muy machacón y tiene a toda la gente muy enchufada.

–Es una persona que trabaja muchísimo, que es muy perfeccionista, le gusta todo bien mascadito. Siempre ha sido así. Desde que estábamos en la selección en las categorías inferiores hasta ahora. Viene siendo el mismo y eso es un poco lo que nos da a nosotros también las pausas y lo que nos da un poco la idea a la hora de jugar y de ser más competitivos.

–En las tres competiciones, un año muy bonito...

–Sí, yo siempre he dicho que la mejor forma de definirnos a nosotros es que somos unos pesados. El año pasado en la Europa League, al final quedamos cuartos, ahora este año estamos en octavos de Champions, la Copa, en la Liga también... Contra equipos pequeños, contra rivales grandes... siempre estamos enchufados, conectados y no bajamos la guardia. Eso hace a los equipos fuertes. Los equipos cuando saben que van a jugar contra el Sevilla nos ven como un rival incómodo, que hace las cosas bien en defensa y en ataque y le puede plantar cara a cualquier enemigo.

–¿Personalmente qué sueña conseguir Suso esta temporada? ¿Volver a la selección?

–Fui varias veces con Luis Enrique y desde que vine al Sevilla no he ido ninguna vez. Es una cosa para lo que trabajo todos los días, todos los partidos trato de hacerlo lo mejor posible siempre mirando a la selección y a ese premio.

–Al final eso es un premio un poco de equipo. Jordán está tirando también la puerta a abajo, Jesús Navas es un fijo...

–Es lo que decía, no tenemos un jugador determinante, pero sí grandes jugadores y Joan ha demostrado que puede estar. Luis Enrique ha demostrado que si lo haces bien da igual el equipo que estés o la edad. Te llama y te lleva si lo estás haciendo bien.