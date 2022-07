Último entrenamiento del Sevilla en Corea con calor ambiental y humano

Con una sensación térmica de 33 grados debido al alto índice de humedad reinante, el Sevilla ha realizado el último entrenamiento en tierras coreanas antes de regresar a Sevilla. Ha sido en el Estadio de la Copa del Mundo de Suwon, el mismo escenario en el que este sábado se medirá al Tottenham Hotspur (13:00, SFC TV).

Ha sido ante la presencia de unos 150 aficionados coreanos que, ataviados con camisetas y emblemas sevillistas, han agasajado a los futbolistas, que les correspondieron con firma de autógrafos y fotos después del entrenamiento.

Lopetegui dirigió una última sesión antes del primer test de pretemporada, un partido que ha concitado muchísima expectación en Suwon, cuyo estadio mundialista presentará un lleno absoluto al agotarse hace ya semanas las 44.000 localidades puestas a la venta.

En el encuentro no podrá participar aún Marcao, dado que según advirtió Lopetegui no está en el mismo nivel de preparación que sus compañeros, al haber llegado el último y no estar hecho al ideario y el sistema de juego del técnico sevillista.

Tras el partido, el Sevilla descansará y ya el domingo iniciará el viaje de regreso hacia Andalucía, para iniciar una segunda fase de la pretemporada, con varios días de entrenamiento en la ciudad deportiva antes de viajar a Lisboa para preparar el Trofeo de los Cinco Violines frete al Sporting Clube, el domingo 24 de julio.

Partidos de pretemporada del Sevilla