Vaclík: "No olvidaré la noche que le ganamos al Real Madrid"

Tomas Vaclík se ha despedido del Sevilla en un acto organizado por el club en el que también ha dicho adiós Franco Vázquez una vez que ha concluido la temporada 20-21. El guardameta checo se ha emocionado en una rueda de prensa en la que no han faltado los mensajes del presidente, José Castro, y el director deportivo, Monchi, así como, a través de un vídeo, del entrenador, Julen Lopetegui.

El internacional checo deja el club tras tres temporadas. Llegó en 2018 de la mano de Joaquín Caparrós procedente del Basilea y dejó desde el primer momento grandes actuaciones. Muy especial fue un partido ante el Real Madrid en el que aceptó jugar tras haber pasado la noche en el hospital a causa de un accidente doméstico sufrido por su hija pequeña.

“Vuelvo para despedirme tres años después de que me presentaran en este mismo lugar. El tiempo ha pasado muy rápido. He vivido una experiencia muy bonita como la clasificación para la Champions o la conquista de la Europa League. Gracias a la afición sevillista que desde el principio me ha hecho sentir como un hijo. A los jugadores ha sido inolvidable trabajar con vosotros jugar con vosotros. Gracias a los dos cuerpos técnicos que he tenido”, dijo muy emocionado.

“Tengo que agradecer especialmente a Joaquín Caparrós, Paco Gallardo y Carlos Marchena que apostaron fuerte para que defendiera este escudo. Gracias a José Silva, entrenador de porteros, porque me ha hecho crecer como profesional y como persona. No olvidaré aquel día que le ganamos al Madrid después de haber pasado la noche en el hospital por el accidente de mi hija”, añadió.

“Cuando llegué me dieron que Sevilla tiene un color especial y puedo decir que es verdad. Sevilla es una ciudad maravillosa en la que tanto yo como mi familia hemos sido muy felices. Parte de nuestros corazones se quedan aquí”, acabó.

Monchi también tuvo palabras para Vaclík. “Siempre hay días que haces algo nuevo. Hoy por primera vez despido a un jugador que yo no he contratado, aunque si hubiera estado como director deportivo también lo hubiera contratado. He sido portero y sé que es complicado cuando uno está jugando y deja de jugar y su comportamiento ha sido ejemplar”.