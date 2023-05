Mendilibar: "Pape Gueye es un poco blandito, el domingo estará"

Con su habitual naturalidad, José Luis Mendilibar reconoció que en Valladolid no jugó un partido completísimo, con algunas fases de sufrimiento, pero supo sacar un gran resultado cuando el equipo mejoró en la segunda mitad. "Nos está saliendo todo de cara", dijo ante las cámaras de DAZN.

"Nos está saliendo todo de cara. Jugando mal, como hoy, el contrario no ha acertado. Y nos dan la opción de ponernos por delante si estamos acertados. A veces los resultados son engañosos. Con el 0-3 parece que le has metido un meneo al Valladolid y no es así. En la primera parte han jugado mejor, aunque tuvimos dos ocasiones muy claras. Si perdonas, el contrario te gana", reconoció el entrenador vizcaíno, cuya frescura y franqueza ante los micrófonos es muy de agradecer.

Preguntado por la jugada polémica del descanso, entendió que el árbitro ya había pitado, como se aprecia perfectamente en directo y en las repeticiones, cuando conecta el disparo Escudero. "Los árbitros dan un tiempo, ese tiempo ha pasado, dejan un rechace y pita… Estaba pasado el tiempo del descuento. El jueves nos metieron un gol así. Por no dar el final en el córner, ha pasado lo que ha pasado", dijo ilustrativamente.

Y le envió un mensajito a Pape Gueye, al que tuvo que sustituir en el minuto 75 por un golpe, saliendo Fernando cuando el brasileño iba a descansar: "Es un golpe en el tobillo, no tiene gran cosa. Es un poco blandito, hay que decirle, pero el domingo estará".

Ahora, la Juventus. Ni pensar en el derbi aún... "El siguiente partido es la Juve, y luego será el domingo el derbi. Primero es el jueves, es un partido importante para nosotros, estamos a las puertas de una final europea, y en eso nos centramos ahora. Vamos partido tras partido, es lo más normal y lo más consecuente".