Víctor Orta, la paciencia y su comparación entre Diego Alonso y Xabi Alonso

La comparecencia del director deportivo del Sevilla en las mañanas de los desplazamientos europeos es un hecho habitual desde la época de Monchi y Víctor Orta no ha querido variar esa costumbre. El máximo ejecutivo en esta parcela también ha hablado ante los enviados especiales de los medios sevillanos y en su defensa de su apuesta como entrenador, Diego Alonso, lanzó una curiosa comparación esta mañana: "Hay un entrenador de moda ahora en Alemania que es Xabi Alonso. De sus siete primeros partidos ganó uno, y con un poco de paciencia, está funcionando. Siempre hay un proceso con los cambios de entrenador a mitad de temporada, más con una competición europea. Todos están trabajando mucho para llegar a la victoria y confiamos mucho, porque nos da señales con su trabajo de que las victorias van a llegar", comentaba Orta en Londres.

La palabra paciencia era la más utilizada por Víctor Orta en este análisis prepartido, ya que está convencido de la calidad de la plantilla y también del trabajo que está realizado el cuerpo técnico encabezado por Diego Alonso: "Le digo al sevillista que tenga paciencia y que esté tranquilo, porque se está trabajando muy bien y se analiza muy bien a los rivales. Se trabaja en la mejora de intentar adecuar los mecanismos del entrenador. Hay una buena plantilla y la paciencia debe dar sus frutos. Sé que el club vive en una catarsis continua, pero hay momentos en los que tener calma es el único camino para conseguir resultados. No podemos estar siempre con esa tensión para que todo salte por los aires. Estoy seguro de que este staff va a conseguir resultados". Era el análisis sosegado del director deportivo.

Lógicamente, Víctor Orta también se tenía que referir al motivo concreto de su comparecencia, el partido de esta noche contra el Arsenal. "En su casa, como todos los equipos, van estar un pelín más valientes. No sé si van a poner a cuatro atrás y eso le dará a Zinchenko para ir más arriba. Ellos tienen que ir a buscar más en el campo contrario. Allí hubo momentos en los que hicieron repliegue intensivo para defendernos y aquí les van a exigir más", apuntaba el director deportivo sevillista para agregar a continuación que "no vienen en su mejor momento y creo que van a intentar ser más verticales, no dejarnos tanto el balón y ojalá podamos aprovecharnos para intentar alguna contra o alguna diagonal para hacerles daño.

Víctor Orta, de cualquier manera, trataba de transmitir un mensaje de optimismo a sus seguidores. "Siempre hay que ser positivo y pensar en lo mejor. Ellos vienen quizás en el momento más valle de la temporada, a nosotros nos está costando ganar, pero creo que el estadio, la motivación, el torneo, lo que nos jugamos... nos puede alimentar para intentar sacar algo bueno. Ganar siempre tiene que estar en la mente del Sevilla. Somos ambiciosos y estamos deseando cuanto antes ganar. Ha habido una mezcla de sensaciones positivas y negativas. Estamos analizando todo, pero sobre todo con las ganas de saber que tenemos equipo, un cuerpo técnico en el que confiamos y que pueda llegar la victoria cuanto antes".

Orta también hacía referencia a los problemas que se pueden estar dando en estos últimos encuentros: "Puede haber momentos de desconexión, pero de actitud no. Tenemos media física por encima de la media de LaLiga. Siempre se dice que la actitud va relacionada con correr, es lo único que se puede medir, pero se ve que ganamos duelos y corremos. Hay momentos en los que necesitamos liberarnos con un gol y hay que preguntarse por qué no salimos así en Cádiz o Vigo, pero el equipo compite y consigue empatar esos dos partidos. Claro que queremos más y hay que ser ambiciosos, pero no creo que sea un problema de actitud".

También hacía, por último, referencia al desplazamiento de 1.700 sevillistas hasta Londres y se mostraba orgulloso de este desplazamiento de sus seguidores. "Estoy orgulloso de que hayan venido. Es un estadio bonito para venir y ojalá les podamos dar una alegría con un buen resultado porque es un sitio bonito para sacar algo bonito de aquí".