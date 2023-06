Orta: "Cualquier persona que llega al Sevilla está ante el mejor momento de su carrera"

El Sevilla abre una nueva era. Rompiendo con todo lo de atrás y después de un proceso de selección algo escabroso, con dolorosas respuestas negativas (como las de Braulio y Cobeño) que se conocieron además públicamente y casi en directo, José Castro abre un nuevo periodo encargando la dirección deportiva a Víctor Orta (Madrid, 28-12-1978), quien a la primera llamada del club en el que ya trabajó entre 2006 y 2013 se presentó en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Llega muy ilusionado con el reto de sustituir a su mentor. Nada más y nada menos, un Monchi al que idolatra aún pese a que su marcha de Nervión no ha sido como todo el sevillismo hubiese deseado.

El madrileño llegó a primera hora de la tarde a Nervión y apenas dos horas después comparecía ante los medios en su presentación oficial.

“Cualquier persona que llega a trabajar al Sevilla FC está ante el mejor momento de su carrera profesional. Es el club en el que siempre he querido trabajar”, ha dicho Orta, quien se ha llegado a emocionar en la sala de prensa. “Vuelvo a esta casa con mi hijo ahí sentado y para mí es muy importante. Nunca pensé que volvería a trabajar con este escudo en el pecho. Mi familia sabe que para mí es un sueño hecho en realidad y así lo siento”, agrega.

El nuevo director deportivo empezó ofreciendo elogios a la plantilla. “Es una plantilla que ha salido campeona. Ha tenido un gran éxito, y lo que hay es que renovar ese éxito. Hay que hacer una plantilla ilusionante, trabajar duro y seguir en la línea de exigencia de este club. Me gusta asumir esa exigencia con la ayuda de los consejeros delegados”.

También se ha referido a José Luis Mendilibar, con quien coincidió aunque poco tiempo en el Valladolid. “Decidí darle una gran oportunidad con Caminero. Estuvimos veintitantos días juntos, no gran cosa, pero puedo certificar que es un gran entrenador. Siempre lo he considerado un gran entrenador. Siempre tuvo esa raza de poder entrenar un equipo grande y lo ha demostrado siendo campeón”.

Sobre Monchi también se llegó casi a emocionar. “Me he formado con él, estuve siete años a su lado. Soy otra persona, he estado alrededor del mundo, ha trabajado con clubes con presupuestos como los del Sevilla, siendo yo el que los dirigía. Pero mi relación es muy cercana, lo he felicitado por el reciente titulo. Siempre he tenido una relación de amistad”.

El desliz con Pedrosa

Orta se calificó como dentro de una línea continuista dentro de la dirección deportiva. "Es la línea continuista de ese club desde hace diez años. Quiero mejorar a este club, darle un valor añadido. No es fácil, asumo este reto con valentía. Siempre he sido valiente. He estado en Rusia, en Inglaterra. Me gustan los retos, voy a dar lo mejor de mí mismo".

Y no compartió el hecho de que el Sevilla haya sufrido un retraso en la planificación. “En el Sevilla ya hay dos altas y dos jugadores firmados y un entrenador firmado. No ha habido tanto movimiento en los clubes".

En este sentido tuvo un desliz al mencionarle un periodista los fichajes de Gattoni y Badé y corregirlo él. "Bueno y Pedrosa", dijo mencionando a un jugador con el que hay acuerdo pero el Sevilla no ha hecho aún oficial, pues aún tiene contrato. Castro lo tuvo que aclarar. "Es un jugador que nos gusta, tenemos conversaciones con él que pueden llegar a buen puerto, pero no es jugador del Sevilla aún. Perdonadle, pero acaba de llegar y no tiene todos los datos", dijo riéndose.

El Big Data. "Estamos en el siglo XXI las tecnologías aportan muchísimo y cerrar la puerta a eso no se puede. Todo suma. Como siempre he dicho, nunca firmaré un jugador sólo por sus datos, pero nunca lo firmaré sin revisar sus datos".

Su etapa en el Leeds. "Ha sido muy satisfactoria. Logramos ascender a un equipo que llevaba 17 años en divisiones inferiores. He gestionado un presupuesto de Premier League. Los malos momentos ya los he olvidado, pero he vivido un montón de cosas buenas".

La cantera