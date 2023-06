Vuelta al punto inicial: Víctor Orta será el sustituto de Monchi

Después de una jornada de de bandazos con varios nombres de candidatos, más de una respuesta negativa y el ejemplo de cómo no se debe actuar en el mundo del fútbol, sin un criterio claro, sin saber lo que se busca y, sobre todo, haciendo ofertas a diestro y siniestro sin indagar primero si alguna puede fructificar, el Sevilla volvió al punto inicial y cerrará este martes posiblemente al que será su nuevo director deportivo tras la marcha de Monchi.

Será finalmente Víctor Orta, ex trabajador del club y hasta hace poco director deportivo del Leeds, equipo que perdió la categoría en la Premier League y el único que estaba libre de todos con los que han contactado José Castro y José María del Nido Carrasco.

Tras decir que no tanto Braulio Vázquez (Osasuna) como David Cobeño (Rayo Vallecano) y tras tantear a otra opción con contrato en vigor, Quique Cárcel (Girona), el Sevilla recurrió a última hora de nuevo a Orta, que esperaba la decisión que el club ha tomado.

Braulio se echó para atrás al no poder llegar con su equipo de trabajo, entre otras cosas, y Cobeño, según desveló Relevo, no recibió el ok del Rayo Vallecano, al que el SeVilla ofreció una cantidad inferior al de su cláusula (400.000 euros del medio millón que figuraba en su contrato).

Orta cerrará hoy el acuerdo con el SeVilla pero todo está trazado. Firmará tres temporadas y, segun Relevo, ha aceptado que Fernando Navarro y Emilio de Dios sigan en el club (habrá que ver qué deciden ellos) y que él pagará de lo acordado en su ficha el sueldo de los que vengan con él.