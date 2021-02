Vuelva a los entrenamientos con descanso para Koundé

El Sevilla ha entrenado este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros en su primera sesión de cara a la cita del lunes ante Osasuna después de que el cuerpo técnico diera el día libre a sus futbolistas tras el esfuerzo del miércoles ante el Borussia Dortmund.

En la sesión ha destacado la ausencia de Jules Koundé, aunque el jugador francés no sufre ningún percance y que no haya estado presente sobre el césped se debe a un descanso programado por parte de los preparadores físicos, por lo que no peligra su presencia en El Sadar el lunes.

Tampoco han entrenado, como es normal, los lesionados Lucas Ocampos y Marcos Acuña, que siguen en periodo de recuperación ambos de sus respectivas lesiones, un esquince de ligamentos en el tobillo el extremo y una rotura muscular en la parte posterior del muslo el lateral.

El equipo seguirá preparando durante el fin de semana la cita ante los navarros, en la que los nervionenses buscan seguir su excelente racha en la Liga, con cinco victorias consecutivas.