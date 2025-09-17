Acto de fe en visita de precepto

Arrastrada por las fundadas críticas por la ausencia de José María del Nido Carrasco y Pepe Castro en el acto Fieles de Nervión y en otros como los homenajes a Badé en su despedida en Nervión o a la memoria de José Antonio Reyes en Utrera, la decisión de aplazar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes levantó suspicacias que el propio presidente desmintió en su comparecencia pública la semana pasada.

Pero el Sevilla FC cumplió este martes con el precepto de celebrar el acto institucional de cada comienzo de temporada, la visita a la capilla de los Reyes de la Catedral para tener un acto religioso que ya es tradición ineludible, un evento en el que consejo de administración, plantilla del primer equipo y cuerpo técnico se encomiendan a la Patrona de Sevilla y su archidiócesis para que, entre otras cosas, medie para que respeten las lesiones, curiosamente el día que la enfermería se vació por completo tras entrenar ya Joan Jordán sobre el césped aunque en solitario.

Los capitanes Gudelj y Marcao fueron los encargados de hacer la ofrenda en un acto que el club pospuso un mes, según explicó el presidente la semana pasada, para que pudiera estar presente la plantilla al completo una vez cerrado el mercado de fichajes.

Del Nido Carrasco no faltó esta vez (Castro sí) a lo que es un claro acto de fe, como el suyo hace hoy siete días. La confianza –y la fe– en la plantilla es máxima. Un equipo que debe dar “alegrías” al sevillismo.

Gudelj y Marcao ejercieron de capitanes y Almeyda se estrenó en un acto anual y obligado

El presidente posó junto a los capitanes y también con el entrenador, Matías Almeyda, que se estrenó en un acto con mucho simbolismo y que el Sevilla lleva a cabo anualmente con el habitual apoyo de los aficionados, turistas y viandantes.

Los jugadores, vestidos con el uniforme de paseo (un pantalón chino beige y una camiseta azul que todos llevaban por fuera), accedieron a la Catedral por la Puerta de San Miguel, en la avenida de la Constitución, y se encontraron con la Patrona de Sevilla aún montada en el paso tras la salida del pasado 15 de agosto. Muchos de los integrantes de la plantilla, sobre todo los nuevos fichajes, aprovecharon para hacer fotos con sus teléfonos móviles y llevarse un recuerdo de tan impresionante marco.

Ahora queda que las promesas y oraciones se conviertan en puntos y que el Sevilla olvide las fatigas clasificatorias de las tres últimas temporadas. Atrás, aunque no mucho, han quedado aquellos tiempos en los que el club repetía visita allá por mayo para presentar ante la Virgen de los Reyes un título más, una imagen que se ha repetido bastante en este siglo al abrigo de los milenarios e impresionantes muros de la Iglesia Catedral. Los de ahora son años de hambruna.