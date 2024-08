Acuña, rumbo al River Plate, precipita la hoja de ruta del Sevilla

La hoja de ruta del Sevilla en la planificación sufrió un importante viraje con la fortísima irrupción del River Plate para fichar a Marcos Acuña. La noticia saltó en la tranquila jornada dominical agosteña. Desde Argentina fue cobrando brío con el paso de la jornada. Primero el interés del equipo millonario. Luego la conversación de Marcelo Gallardo con el lateral internacional albiceleste. Posteriormente la confirmación de la negociación por este diario entre otros medios.

Todo apunta al regreso de Acuña a su país, donde mantiene un altísimo cartel como bicampeón de la Copa América y campeón del mundo en Catar. Los clubes conversan sobre las condiciones del traspaso, que se podría cerrar en una cantidad muy inferior a la que ofreció el Aston Villa hace un año. Pero el lateral izquierdo, a sus 32 años, está en su último año de contrato. Ahí el Sevilla tiene poquísimo margen para apretar, máxime con la urgente necesidad de ajustarse al límite salarial.

Esta última es una razón de peso para que haya entente y viaje Acuña en las próximas horas. También que el mercado de fichajes en Argentina se cierre el jueves, antes de la duodécima jornada liguera. La AFA adaptó el plazo del Registro de Inscripciones y Transferencias al mercado europeo, que en el caso de LaLiga se cierra el viernes 30 de agosto. La dirección deportiva debe activarse con este giro.

La opción de traspasar a Acuña estaba sobre la mesa. Entre otras cosas porque es uno de los salarios altos, como fichaje de la era de vacas gordas, desde que lo fichara Monchi en 2020 procedente del Sporting portugués. El jugador, por rendimiento deportivo, está más que amortizado y también pesa en la convicción del comité de dirección sevillista el problema con las lesiones musculares de Acuña, quien a su edad -cumple en octubre 33 años- ralentiza la recuperación.

Con todo, es una pérdida cualitativa importante. A García Pimienta no le hará mucha gracia perder a uno de los futbolistas con más calidad de la plantilla. Lo ha visto poco, pues se incorporó de los últimos a la pretemporada después de disputar y ganar la Copa de América con Argentina. Pero lo poco que le ha visto en apenas una semana con el grupo de trabajo lo convenció de que es un futbolista con un empaque tremendo, aunque la pasada apenas jugó 26 partidos, 21 de Liga solamente, por varias lesiones que tuvo a lo largo de la campaña.

También se lesionó en la reciente Copa de América. Y frente a su calidad incuestionable, Acuña dejó hace dos temporadas un episodio que no gustó en el club, como fue que antepusiera el Mundial a la necesidad de un Sevilla en crisis en el otoño de 2022.

La temporada pasada, de hecho, jugó bastante poco por sus problemas con las lesiones. Fue el verano pasado cuando el comité de dirección decidió no traspasarlo al Aston Villa por ser el director deportivo del club de Birmingham Monchi. No terminó de cuajar aquella oferta. Ahí no anduvo fina la cúpula ejecutiva sevillista, quizá llevada por el grave desencuentro que produjo la salida del director deportivo de San Fernando.

La imperiosa necesidad de rebajar el límite salarial tenía en Acuña uno de los futbolistas con claras opciones de salir este verano. Pero el hecho de que esta posibilidad haya llegado en la penúltima semana de mercado altera de algún modo la hoja de ruta. El Sevilla rechazó ayer la primera oferta, muy a la baja, del River.

Liberaría cinco millones de euros de sueldo y el coste anual de amortización de su traspaso en 2020, que es de 2,25 millones. Por ese precio, saldrá seguro. El lateral no dejará en las arcas lo que habría dejado en los anteriores mercados, cuando tuvo alguna otra oferta rechazada. Y el Sevilla espera traspasar al otro argentino campeón en la Copa América. Pero el Nottingham no da señales de vida por Montiel, aunque tiene mercado en otras ligas, y Badé no quiere jugar en el Stuttgart. Primero dejará hueco en la plantilla Acuña.