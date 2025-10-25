Adiós al Sevilla rudo que presiona arriba y gana duelos

En cuanto han llegado las implacables e inevitables lesiones de cada temporada, el Sevilla de Matías Almeyda se ha desviado hacia el camino de la mediocridad y la falta de competitividad que ha marcado sus pasos en las últimas temporadas. Sin César Azpilicueta y Batista Mendy, con Cardoso y Gudelj por ambos, el Sevilla perdió ese vigor físico y arrojo para apretar más arriba y ganar duelos ante una Real Sociedad intensísima, que iba a cada balón sin reservas.

Defensa

Que en el centro del campo actúe Gudelj y no Batista Mendy provoca que el Sevilla, de forma automáticamente, pierda metros en el campo. Que su presión adelantada ya no exista y que su capacidad para ganar duelos en la zona ancha se reduzca, por lo que la Real Sociedad tuvo más continuidad para unas acometidas más raciales que bien conducidas. El estado de ansiedad y necesidad de los vascos se reflejaba en cada acción, pero el Sevilla, en lugar de buscarle las cosquillas arriba, se encontró con la pelota más cerca de Vlachodimos de lo que Matías Almeyda pretendía. Y eso es abrir la puerta a que de repente llegue un error, por parte del árbitro y su asistente en el VAR en el penalti, o por parte de José Ángel Carmona y Gudelj en esa falta de entendimiento en el saque de banda que acabó en el 2-1 de Oyarzabal. El internacional español y capitán de la Real partió desde esa ya habitual posición de falso nueve y sacó de zona a menudo a Marcao para general un desequilibrio en todo el entramado defensivo del Sevilla.

Ataque

El primer ataque del Sevilla prometió todo lo que luego no hizo hasta el intermedio. Entre Suazo y Vargas trazaron una aguda penetración que no fue más peligrosa porque Carmona se resbaló (fue el primero de los numerosísimos resbalones de los jugadores) justo antes de chutar desde la corona del área. Las combinaciones por fuera luego fueron a cuentagotas, alguna más de Vargas con Suazo, mientras Alexis hacía más en posiciones de enganche, surtiendo de balones, que en la zona de finalización. El 1-1 llegó de una buena falta de estrategia con el golpeo raso y potente de Suazo en el saque de la falta desde la derecha para que Sow la dejara pasar y Gudelj engatillara con su izquierda.

Almeyda no dudó en probar cambios, en agitar el árbol. De una tacada las piernas de Juanlu por Alexis, al que el partido se le puso muy feo; Ejuke por el amonestado Agoumé, Cardoso fuera por Peque y Carmona de central. Medidas que diluyó el mal endémico: la falta de creatividad en el medio.

Fue muy gráfico ver a Gudelj oteando el campo sin encontrar una elección y a Peque con su limitado cambio de ritmo tratando de batir líneas en busca del área de Remiro. Faltaba un cuarto de hora y todo estaba decidido.

Virtudes

Al menos Almeyda reaccionó pronto y trató de que sonara la flauta de algún modo.

Talón de Aquiles

En cuanto han llegado las lesiones, el equipo ha perdido metros y vigor en el campo por su pérdida de nivel.