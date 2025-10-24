Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante la Real Sociedad

Fue muy gráfico ver a Gudelj oteando el campo sin encontrar una elección y a Peque con su limitado cambio de ritmo tratando de batir líneas en busca del área de Remiro. Faltaba un cuarto de hora, más o menos, para que Cordero Vega diera sus tres pitidos finales y ambos jugadores configuraban la improvisada zona de gestación de un Sevilla incomodísimo, sin fe. Ni rastro de aquel equipo pujante que al menos ganaba duelos y apretaba arriba.

Vlachodimos Muy dubitativo en el golpeo con los pies y a merced de la zurda de Oyarzabal en los goles.

José Ángel Empezó proyectándose, pero la dinámica del partido lo llevó atrás y ahí metió la pata en ese saque de banda. Acabó de central y asumiendo demasiado peso en la gestación del juego.

Cardoso Marcado por ese polémico penalti que pitó un árbitro que se ve que ha jugado poco al fútbol.

Marcao La movilidad e inteligencia de Oyarzabal lo sacó de zona a menudo y acabó yendo a todas por las bravas.

Suazo Enredado con la pelota con frecuencia.

Gudelj Si él es el que lleva la batuta y marca el compás, el Sevilla va a llevar su centro de gravedad cerca de su propia área por pura inercia.

Sow La Real Sociedad reflejó su estado de necesidad en cada duelo y balón dividido y ahí el suizo se suele inhibir.

Agoumé Un ritmo parsimonioso que contrastó con el frenesí que propusieron sus pares.

Alexis Sánchez La deriva del juego lo fue alejando del área vasca y se quedó en un par de pases de calidad.

Isaac Uno de tantos partidos de empellones con los centrales y contadísimos balones limpios para jugarlos o rematarlos.

Rubén Vargas Empezó activo, saliendo incluso de la banda izquierda para irrumpir por dentro, como le gusta, pero se fue ofuscando entre resbalones y la falta de situaciones ventajosas.

Juanlu Alguna tímida carrera por la derecha.

Peque Trató de armar el juego con su cortita chispa.

Ejuke Forzó algún córner.

Akor Todo en contra ya.

Alfon Con el toque perdido.